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الرئيسية | خارج الحدود | ضبط سفينة محملة بأطنان من الحشيش تقصد تركيا

ضبط سفينة محملة بأطنان من الحشيش تقصد تركيا

ضبط سفينة محملة بأطنان من الحشيش تقصد تركيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 غشت 2018 - 15:36

ضبطت الشرطة الإيطالية نحو 20 طنا من مخدر الحشيش مخبأة على متن سفينة، وهي كمية تقدر قيمتها بسعر السوق بما بين 150 و200 مليون يورو.

وقالت الشرطة نفسها، اليوم الخميس، إن المخدرات كانت معبأة في 650 كيسا ومخبأة في حاويتين مخصصتين للبضائع.

وتتبع المحققون الإيطاليون السفينة، التي ترفع علم بنما، منذ أن غادرت جزر الكناري متجهة إلى تركيا.

اعتراض السفينة جرى في المياه الدولية، وقام الأمنيون باستجواب طاقم المركبة، ثم رافقوا السفينة إلى ميناء باليرمو في صقلية.

جدير بالذكر أنه تم عتقال جميع أفراد الطاقم البحري المكون من 11 فردا، وكلهم من دولة مونتنيغرو.

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