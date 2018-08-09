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كُتّاب وآراء
ارتفاع مواليد الأمهات العازبات في الاتحاد الأوروبي
ارتفع معدل المواليد خارج إطار الزواج في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأكثر من 15% بين عامي 2000 و2016، ليبلغ 42.7% إجمالا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
وكشف مكتب الاحصاء عن أن زيادة المعدل بنحو 1% سنويا منذ بداية القرن الـ21.. وكانت فرنسا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي شهدت في عام 2016 أكبر معدل من المواليد خارج اطار الزواج (59.7%).
وجاءت في المرتبة الثانية بلغاريا وسلوفينيا (كليهما 58.6% ) واستونيا (56.1%) والسويد (54.9) والدنمارك (54%) والبرتغال (52.8%) وهولندا (50.4%).
وارتفعت معدلات المواليد بين عامي 2015 و2016 خارج إطار الزواج في جميع الدول الاعضاء باستثناء استونيا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا والنيجر وبريطانيا، وفقا لمكتب الاحصاء نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
و سيعيشون في دول تحترم إنسانيتهم قبل نسبهم، و تحترم أمهاتهم و حقوقهن بغض النظر عن نشاطاتهن الجنسية.
لا يهم، طالما لن يشعر الطفل بأي فرق بينه و بين طفل آخر ناتج عن مؤسسة الزواج أو التبني أو من والدين مطلقين.
لا يهم، طالما يجد وطنا يحتظنه و لا يحرمه من حقوقه، و لا يهين أمه أو يقلل من شأنها.
لست أدافع عن الإنحلال و التفسخ الأخلاقي، لكن أنظر للأمر من منظور مختلف، شتان أن تولد في الدانمارك العلمانية الديمقراطية، دولة الحق و القانون و السعادة، و بين أن تولد في المغرب الدولة المسلمة الفاسدة القمعِية، دولة التخلف و الجهل و غياب القانون و التعاسة.
لم خيرتموني بين إنجاب طفل مع نرويجية أو دانمركية خارج مؤسسة الزواج، هناك في بلدها، و بين إنجاب طفل مع زوجة مغربية بعقد زواج شرعي و موثق، في المغرب، لإخترت الإقتراح الأول.
//بصفتي مسلم وعربي الحقوق هي حق تطبيق الدين/الأمن/ العيش الكريم/السكن /الغذاء /الصحة/الرفاهية/التعليم /الشغل/سرعة الخدمات الإدارية/حماية هويتنا/عدم التذخل في شؤوننا الداخلة/ أموال كثيرة تعطى للغرب لنحارب بعضنا بسسب تدخلهم في بلداننا