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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع مواليد الأمهات العازبات في الاتحاد الأوروبي

ارتفاع مواليد الأمهات العازبات في الاتحاد الأوروبي

ارتفاع مواليد الأمهات العازبات في الاتحاد الأوروبي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 غشت 2018 - 21:40

ارتفع معدل المواليد خارج إطار الزواج في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأكثر من 15% بين عامي 2000 و2016، ليبلغ 42.7% إجمالا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وكشف مكتب الاحصاء عن أن زيادة المعدل بنحو 1% سنويا منذ بداية القرن الـ21.. وكانت فرنسا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي شهدت في عام 2016 أكبر معدل من المواليد خارج اطار الزواج (59.7%).

وجاءت في المرتبة الثانية بلغاريا وسلوفينيا (كليهما 58.6% ) واستونيا (56.1%) والسويد (54.9) والدنمارك (54%) والبرتغال (52.8%) وهولندا (50.4%).

وارتفعت معدلات المواليد بين عامي 2015 و2016 خارج إطار الزواج في جميع الدول الاعضاء باستثناء استونيا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا والنيجر وبريطانيا، وفقا لمكتب الاحصاء نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - said الخميس 09 غشت 2018 - 21:46
Je ne savais pas que le niger faisait partie de l'union européenne corrigé votre article avant que je porte plainte contre vous.
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20
2 - السكتاني الخميس 09 غشت 2018 - 21:49
نسيتو واقيلا المغرب گاع محسبتوه ... مع مدونة الأسرة غادي يكون ف المرتبة الأولى ههه
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11
3 - طارق الخميس 09 غشت 2018 - 21:53
هاد شي لبغاو للمغرب دوك جمعيات
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13
4 - أستاذ الإجتماعيات الخميس 09 غشت 2018 - 22:02
لا يهم، طالما سيتلقون رعاية صحية ممتازة، و تعليم ذو جودة عالية،
و سيعيشون في دول تحترم إنسانيتهم قبل نسبهم، و تحترم أمهاتهم و حقوقهن بغض النظر عن نشاطاتهن الجنسية.
لا يهم، طالما لن يشعر الطفل بأي فرق بينه و بين طفل آخر ناتج عن مؤسسة الزواج أو التبني أو من والدين مطلقين.
لا يهم، طالما يجد وطنا يحتظنه و لا يحرمه من حقوقه، و لا يهين أمه أو يقلل من شأنها.
لست أدافع عن الإنحلال و التفسخ الأخلاقي، لكن أنظر للأمر من منظور مختلف، شتان أن تولد في الدانمارك العلمانية الديمقراطية، دولة الحق و القانون و السعادة، و بين أن تولد في المغرب الدولة المسلمة الفاسدة القمعِية، دولة التخلف و الجهل و غياب القانون و التعاسة.
لم خيرتموني بين إنجاب طفل مع نرويجية أو دانمركية خارج مؤسسة الزواج، هناك في بلدها، و بين إنجاب طفل مع زوجة مغربية بعقد زواج شرعي و موثق، في المغرب، لإخترت الإقتراح الأول.
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-1
5 - شوارع الخميس 09 غشت 2018 - 22:03
الدول أوروبية دول ملحدا ليهم إذا كان هناك أمهات عازبات المشكلة هي في بلدينا الذي يدعي الإسلام و هوى كل يوم الألف من أطفال شوارع
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5
6 - مقيم في فرنسا الخميس 09 غشت 2018 - 22:04
طفل مولود خارج نطاق الزواج لا يعني بالضرورة لام عازبة عندهم يولد الطفل الاول بعد ذلك يتزوجون او تجد طفل مولود لشخصين يعيشون مع بعض بدون زواج للتوضيح فقط
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5
7 - مواطن مغربي الخميس 09 غشت 2018 - 22:05
هم لا يريدون حقوق الإنسان بل الإنحلال الأخلاقي التدريجي المخالف للإسلام والسسننة. يستوردنون قلة من العرب ويغسلون عقولهم ويرجعوهم إلى بلدانهم للنباح ليخلقو الفتنة داخل بلداننا : يريد الغرب الحقوق مثلا : حق العلاقات الجنيسة بدون زواج = أبناء لقطاء + خيانات/ حرية إرتداء الملابس = سراويل ديقة وممزقة = قطع الغيار واضحة = الجنس النفسي في كل مكان
//بصفتي مسلم وعربي الحقوق هي حق تطبيق الدين/الأمن/ العيش الكريم/السكن /الغذاء /الصحة/الرفاهية/التعليم /الشغل/سرعة الخدمات الإدارية/حماية هويتنا/عدم التذخل في شؤوننا الداخلة/ أموال كثيرة تعطى للغرب لنحارب بعضنا بسسب تدخلهم في بلداننا
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-1
8 - القانون الخميس 09 غشت 2018 - 22:06
راه هاذشي لغادي ليه المغرب حتى هو. أفينكم ياجمعيات صايتي حريتي ونساء جسدي ملكي. وولديه راسك وصرفي عليه ؤكبريه الراسك ؤعطيه كنيتك. إما الراجل لحملتي معاه راه لهناوات ماكتساليه والوا ؤبالقانون
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0
9 - khalid الخميس 09 غشت 2018 - 22:08
السلام عليكم. تيقول الناس الله يبعد علينا ولاد الحرام ....الله يسترنا ياربي الى بقينا غادين في هاذ الطريق لي تيخططوا ليها غاذي ....لاحول السكات خيار ولا ماغديس ينشروا هاذ التعليق
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