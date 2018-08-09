ارتفاع مواليد الأمهات العازبات في الاتحاد الأوروبي

هسبريس ـ مُتابعة

ارتفع معدل المواليد خارج إطار الزواج في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأكثر من 15% بين عامي 2000 و2016، ليبلغ 42.7% إجمالا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وكشف مكتب الاحصاء عن أن زيادة المعدل بنحو 1% سنويا منذ بداية القرن الـ21.. وكانت فرنسا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي شهدت في عام 2016 أكبر معدل من المواليد خارج اطار الزواج (59.7%).

وجاءت في المرتبة الثانية بلغاريا وسلوفينيا (كليهما 58.6% ) واستونيا (56.1%) والسويد (54.9) والدنمارك (54%) والبرتغال (52.8%) وهولندا (50.4%).

وارتفعت معدلات المواليد بين عامي 2015 و2016 خارج إطار الزواج في جميع الدول الاعضاء باستثناء استونيا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا والنيجر وبريطانيا، وفقا لمكتب الاحصاء نفسه.