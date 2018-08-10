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جماعة متمردة تختطف 3 جنود في شرق كولومبيا
الجمعة 10 غشت 2018 - 04:45
اختطفت جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة ثلاثة جنود في شرق كولومبيا بينما كانوا يستقلون سيارة أجرة، وفقا للسلطات.
وذكر الجيش الوطني في بيان: "يجرى التحقيق بشأن اختطاف ثلاثة جنود"، وأوضح أن الجنود كانوا يرتدون زيا مدنيا ويستقلون سيارة أجرة في اقليم اراوكا ،شمال البلاد.
واختطف الجنود على أيدي مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة بخارية ويحملان أسلحة نارية. ويبدو أن منفذي العملية أعضاء في "جيش التحرير الوطني"، ما دفع السلطات المحلية إلى تفعيل بروتوكولات البحث للتمكن من تحرير الجنود الثلاثة.