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كُتّاب وآراء
رسميا .. سلطات واشنطن تعلن تأسيس جيش فضائي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن قانون جديد يحدد "الخطوات المقبلة" لتأسيس جيش خاص لأمن الفضاء" الذي قال عنه إنه "أصبح ساحة معركة جديدة".
وقال بينس في فعالية رسمية بوزارة الدفاع: "حان وقت تأسيس جيش فضائي. هذه الوثيقة تنص على الخطوات الدقيقة لتأسيس قوة فضائية".
وأوضح المسؤول أن الحكومة أعطت تعليمات للكونغرس لتخصيص ثمانية مليارات دولار في الأعوام المقبلة بهدف إمكانية تفعيل هذا الفرع الجديد للجيش، الذي سيعد السادس للقوات المسلحة، في عام 2020.
وقدم الرئيس دونالد ترامب هذه المبادرة منذ أشهر لضمان "السيطرة الأمريكية على الفضاء ومواجهة تقدم الصين وروسيا".
وتشمل الوثيقة أربع نقاط؛ هي تأسيس قيادة للفضاء والبدء في تأهيل القوات في الأمن الفضائي، وتأسيس وكالة فضاء هدفها "البحث والابتكار" وتعيين مساعد لوزير الدفاع للفضاء.
واتفق وزير الدفاع جيمس ماتيس مع نائب الرئيس، الذي شارك في الفعالية نفسها، على ضرورة ضمان "قوة الردع" للولايات المتحدة في الفضاء باعتباره مسرحا حيويا لمصالح البلاد.
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تعليقات الزوّار (13)
ونحن مازلنا نتقاتل على طرف الخبز