24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مسؤول أمريكي: صفقة القرن ستكون تفصيلية (5.00)

  2. البيضاء تتراجع عن فتح أسواق نموذجية للمواشي (5.00)

  3. انهيار أسعار "الدلاح" يكبد الفلاحين خسائر كبيرة (5.00)

  4. "فيدرالية اللحوم" تثمّن ترقيم الأضاحي وتنوّه بـ"الجزّار ديَالِي" (5.00)

  5. الإحسان يخفف آلام مرضى القصور الكلوي بوزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رسميا .. سلطات واشنطن تعلن تأسيس جيش فضائي

رسميا .. سلطات واشنطن تعلن تأسيس جيش فضائي

رسميا .. سلطات واشنطن تعلن تأسيس جيش فضائي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 غشت 2018 - 19:40

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن قانون جديد يحدد "الخطوات المقبلة" لتأسيس جيش خاص لأمن الفضاء" الذي قال عنه إنه "أصبح ساحة معركة جديدة".

وقال بينس في فعالية رسمية بوزارة الدفاع: "حان وقت تأسيس جيش فضائي. هذه الوثيقة تنص على الخطوات الدقيقة لتأسيس قوة فضائية".

وأوضح المسؤول أن الحكومة أعطت تعليمات للكونغرس لتخصيص ثمانية مليارات دولار في الأعوام المقبلة بهدف إمكانية تفعيل هذا الفرع الجديد للجيش، الذي سيعد السادس للقوات المسلحة، في عام 2020.

وقدم الرئيس دونالد ترامب هذه المبادرة منذ أشهر لضمان "السيطرة الأمريكية على الفضاء ومواجهة تقدم الصين وروسيا".

وتشمل الوثيقة أربع نقاط؛ هي تأسيس قيادة للفضاء والبدء في تأهيل القوات في الأمن الفضائي، وتأسيس وكالة فضاء هدفها "البحث والابتكار" وتعيين مساعد لوزير الدفاع للفضاء.

واتفق وزير الدفاع جيمس ماتيس مع نائب الرئيس، الذي شارك في الفعالية نفسها، على ضرورة ضمان "قوة الردع" للولايات المتحدة في الفضاء باعتباره مسرحا حيويا لمصالح البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ملحد الخميس 09 غشت 2018 - 19:54
أودي هاد الناس هاربين علينا وبجدارة، كايبقا فيا الحال فاش كانشوف بحال هادشي وأنا قادر نعطي وندير بزاال دالحوايج ولكن الدولة ماعندهاش الوسائل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - سعيد الخميس 09 غشت 2018 - 20:00
هاذا لايعدو أن يكون هروب إلى الأمام من طرف ترامب وزمرته للتغطية على الفضائح التي لا تنتهي، وارضاء لوبي السلاح الداعم الأكبر لترمب، و ارشاءه ب تانية ملايير دولار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
3 - شنطن بيلارو الخميس 09 غشت 2018 - 20:01
الغرب حاضي الجو والارض والعرب حاضين الارض اي الارهاب لاهوهم بالارهاب والخوف باش نبقاو مخلوعين وهم يبتكرون ويتقدمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - متتبع الخميس 09 غشت 2018 - 20:03
الناس مشات بعيد
ونحن مازلنا نتقاتل على طرف الخبز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - mustafa الخميس 09 غشت 2018 - 20:04
أفسدوا الارض وجاء دور السماء ولو سمح لهم الله ان يسبحوا في السماوات لفسدتا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
6 - علي الخميس 09 غشت 2018 - 20:06
ثمانية مليارات دولارات لجيش فضائي لا نفع منه، و نحن في ولاية ڤرجينيا نتقطع كل يوم لدفع نفقات تغطية صحية أسعارها خيالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
7 - الاخطل الخميس 09 غشت 2018 - 20:08
اصلا المغرب كان سباقا لتاسيس جيش فضائي تحت مسمى‘ السماوي‘
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
8 - حميد الخميس 09 غشت 2018 - 20:09
من المؤكد ان ترانب قلق جدا من القمر الصناعي المغربي اللذي أطلق السنة الماضية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
9 - عبدالله الخميس 09 غشت 2018 - 20:09
ماشاء الله ما قدكومش تخريب الارض او بغيتو تخربو حتى الفضاء ، الله يدينا في الضوء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - Boujerf abdellatif الخميس 09 غشت 2018 - 20:21
تأسيس جيش فضائي لمواجهة قوات كندال والصحون الطائرة المينفوا.ربما كرينديزر لم يعد بستطاعته مواجهة التكنلوجيا الهاءلة للقائد كندال او تاتر كثيرا لوفاة العم دانبي، و هناك ايضا تأويل يقول ان المقاتل كودجي كابوتو الدي يريد ان يحل مكان دايسكي. المهم ربما تكون هده اسباب مباشرة ما جعل الادارة الامريكية لم تعد تعاول على هؤولاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
11 - mounir الخميس 09 غشت 2018 - 20:21
حينما أقارن دولة عمرها 300 سنة بدولة عمرها 1200 سنة أشعر بالغبن و الحزن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
12 - simo الخميس 09 غشت 2018 - 20:23
واجدين غي للحروب الله يحفظ. ماكينش شي بلاصة خلاوها بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - Mohamed الخميس 09 غشت 2018 - 20:31
hhhh le départ de USA et après la Russie suivit de la CHINE , UK , France ,Japon Allemagne .. c'est pour cela nous les musulmans qu'on va dominer le globe terrestre Céline notre religion
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.