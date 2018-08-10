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الرئيسية | خارج الحدود | سوناطراك الجزائرية تبتغي شراكات تجارية أجنبية

سوناطراك الجزائرية تبتغي شراكات تجارية أجنبية

سوناطراك الجزائرية تبتغي شراكات تجارية أجنبية
هسبريس - رويترز
الجمعة 10 غشت 2018 - 02:45

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" إن المؤسسة تجري محادثات مع 14 شركة عالمية بشأن مشروع مشترك لتجارة منتجات النفط والغاز، وذلك بعد الاتفاق على شراء أول مصفاة لها في الخارج.

عبد المؤمن ولد قدور، ضمن تصريح للصحفيين أثناء زيارة لمدينة بجاية الساحلية، قال: "يسرني أن أقول إن هناك 14 شركة على القائمة للقيام بمشروع مشترك معنا في مجال التجارة." لكنه لم يذكر تفاصيل ولا أسماء، بينما سيشمل المشروع المشترك مبيعات غاز أيضا.

وكانت مصادر أبلغت رويترز، الشهر الماضي، أن من بين الشركاء المحتملين الذين أجروا محادثات مع "سوناطراك"، في الأسابيع الأخيرة، "بي.بي" و"توتال" و"رويال داتش شل" و"شيفرون" و"ريبسول"، و"فيتول" أكبر تاجر نفط مستقل في العالم.

تحرك "سوناطراك" لإقامة المشروع هو إحدى خطوات عدة تستهدف تخفيف عبء فاتورة وارداتها الباهظة من الوقود، التي زادت لثلاثة أمثالها في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار.

وفي وقت سابق هذا العام توصلت "سوناطراك" إلى اتفاق لشراء مصفاة "أوغوستا" البالغة طاقتها الإنتاجية 175 ألف برميل يوميا، في صقلية من "إكسون موبيل".

وأضاف ولد قدور: "سوناطراك تلقت طلبا من إكسون موبيل للعمل سويا في البتروكيماويات. يريدون العمل معنا في البتروكيماويات؛ هذا نبأ طيب لأنه يعني أن سوناطراك أصبحت جذابة أكثر".

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