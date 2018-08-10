قضاء هولندا يسمح لطياري "ريان اير" بالإضراب

هسبريس - د .ب .أ

قضت محكمة هولندية، في مدينة هارلم، بالسماح للطيارين الهولنديين في شركة "ريان اير" للطيران منخفض التكلفة بالمشاركة في إضراب على مستوى أوروبا.

ورفضت المحكمة محاولة من قبل إدارة الشركة لمنع الطيارين من الإضراب خلال فترة الصيف. وسوف تتأثر حوالي 22 رحلة جوية جراء الإضراب عن العمل في الأراضي المنخفضة.