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كُتّاب وآراء
إسرائيل تصدر تعليمات إلى الجيش بـ"القوة في غزة"
اصدر "مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي" تعليماته إلى الجيش بـ"مواصلة العمل بالقوة في غزة".
جاء ذلك في بيان اصدره المجلس عقب اجتماعه في مقر الجيش، في تل أبيب، حسب ما ذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست".
وقال البيان: "أصدر المجلس تعليمات للجيش الاسرائيلي بمواصلة العمل بقوة ضد مرتكبي الارهاب"، وفق صياغته.
يأتي هذا التوجيه العسكري وسط ما تقول إسرائيل إنها "هجمات صاروخية من قطاع غزة على اسرائيل، اسفرت عن اصابة 16 شخصا وتضررت منها واجهات عدة منازل".
ورصدت على أرض الميدان غارات اسرائيلية على القطاع، ما اسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم امرأة وطفلتها.