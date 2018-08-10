24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4213:3817:1620:2421:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انهيار أسعار "الدلاح" يكبد الفلاحين خسائر كبيرة (5.00)

  2. "فيدرالية اللحوم" تثمّن ترقيم الأضاحي وتنوّه بـ"الجزّار ديَالِي" (5.00)

  3. الإحسان يخفف آلام مرضى القصور الكلوي بوزان (5.00)

  4. عيد الأضحى وسؤال المقاطعة (5.00)

  5. البوليساريو ترحب بإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب حول الصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إحصاء رسمي: 68 ألف "وفاة مجهولة" في سوريا

إحصاء رسمي: 68 ألف "وفاة مجهولة" في سوريا

إحصاء رسمي: 68 ألف "وفاة مجهولة" في سوريا
هسبريس ـ أ.ف.ب
الجمعة 10 غشت 2018 - 07:43

ثبّتت دوائر الأحوال المدنية في سوريا العام الماضي 68 ألف حالة وفاة من دون تحديد أسبابها، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات.

وقال مدير الأحوال المدنية في سوريا، أحمد رحال، في مقابلة نشرتها الصحيفة لدى حديثه عن الوفيات: "ثبتنا العام الماضي 68 ألفاً من دون تحديد طبيعة الوفاة، و32 ألفاً خلال العام الحالي".

ولم يذكر رحال أي تفاصيل إضافية أخرى عن الوفيات أو المناطق التي سجلت فيها، في وقت تشهد البلاد نزاعاً مدمراً منذ العام 2011 تسبب وفق تقديرات غير رسمية بمقتل أكثر من 350 ألف شخص.

وتوجهت الأنظار مؤخراً الى دوائر الأحوال المدنية بعد اعلان منظمات حقوقية، وعائلات سورية أيضا، قيام السلطات بتحديث "سجلات النفوس المدنية"، وإضافة كلمة "متوف" الى جانب أسماء المئات ممن كانوا المعتقلين لديها.

ومع تناقل الخبر بسرعة، قصدت عائلات كثيرة دوائر النفوس الأشهر الماضية لمعرفة إذا ما كان أبناؤها المعتقلون ما زالوا على قيد الحياة، خصوصاً أن جثث المعتقلين لم تسلم الى عائلاتهم.

وعما إذا كانت دوائر الأحوال المدنية تثبت وفيات مفقودين، أجاب رحال: "ليس لدينا سجل اسمه مفقودين، نحن نثبت وقائع مدنية، ومن ثم إذا أتتنا وثيقة من أي جهة حكومية، سواء كانت مشفى أم غيرها بتثبيت واقعة الوفاة، فإنه يتم تثبيتها من دون تحديد أنه مفقود أم غير ذلك".

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الانسان عدد المعتقلين لدى السلطات السورية بنحو 80 ألف شخص، تمكنت من توثيق تبليغ عائلات نحو 400 منهم بوفاتهم من دوائر الأحوال المدنية، بينهم تسعة أطفال على الأقل.

وتحدث ناشطون من مدينة داريا، مؤخرا، عن وفاة المئات من معتقلي البلدة في السجون، متهمين قوات النظام بـ"قتلهم تحت التعذيب".

وتم تحديث سجلات محافظة حماة أولاً، تبعتها حمص المجاورة فدمشق، ثم مدينة اللاذقية الساحلية والحسكة. ولا تزال الأسماء الجديدة تصل تباعاً إلى السجلات، بحسب الشبكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - driss canarias الجمعة 10 غشت 2018 - 08:01
السبب الرءيسي هو الرءيس الاسد الذي قتل الابرياء ولو كان في هذه مرض ابولا لن يموت هذا العدد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.