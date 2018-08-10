فيروس غرب النيل يخلف 3 ضحايا في اليونان

هسبريس - متابعة

توفى ثلاثة أشخاص في اليونان خلال الساعات الـ48 الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس غرب النيل، حسبما أفاد مركز التحكم والوقاية من الأمراض في اليونان (KEELPNO) في بيان.

وكانت أعمار الضحايا تتراوح بين 70 و80 عاما وتوفوا بسبب المضاعفات الناجمة عن الفيروس الذي ينتقل عبر أحد أنواع البعوض.

وفي المعتاد ألا تظهر أي أعراض على المصابين بهذا الفيروس أو تظهر عليهم أعراض طفيفة، لكن إذا وصل إلى المخ قد يكون قاتلا لأنه يتسبب في التهاب السحايا والدماغ وأمراض أخرى تصيب المخ.

ومنذ بدء موسم البعوض منذ أواخر ماي وحتى التاسع من غشت، تم تسجيل 60 حالة إصابة، وفقا لـ(KEELPNO).

ومن بين هؤلاء المصابين، عانى 48 شخصا من إضطرابات دماغية، في حين ظهر على 12 أعراض خفيفة حيث اصيبوا فقط بالحمى.

وفي الوقت الحالي، يوجد 16 شخصا بالمستشفى، منهم أربعة في وحدات العناية المركزة.

وكانت منطقتا أتيكا بالعاصمة ومقدونيا الوسطى بالشمال من أكثر المدن المتضررة من الفيروس.

وحثت السلطات بلديات المناطق المتضررة على توعية المواطنين بوسائل الوقاية من الفيروس وحذرت من إمكانية حدوث مزيد من الإصابات سواء في المناطق المتضررة بالفعل أو في نقاط أخرى بالبلاد.

ويعد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس هم كبار السن وكذلك أولئك الذين خضعوا لعمليات لزرع أعضاء أو من يعانون من داء السكري.

ونصحت السلطات الطبية الأشخاص القاطنين بالأماكن المتضررة باستخدام طارد الحشرات وارتداء ملابس تغطي الجسد بالإضافة إلى الابتعاد عن الأماكن المفتوحة أثناء ساعات الفجر والغروب.