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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون الكندية

قتلى في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون الكندية

قتلى في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون الكندية
هسبريس - رويترز
الجمعة 10 غشت 2018 - 12:58

قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون في شرق البلاد.

وكتبت شرطة المدينة على "تويتر" إن الواقعة مستمرة وإن هناك عددا من القتلى.

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