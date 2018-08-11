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ميدفيديف يحذر من اندلاع حرب اقتصادية مع ترامب

ميدفيديف يحذر من اندلاع حرب اقتصادية مع ترامب
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 11 غشت 2018 - 06:50

حذر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف من إمكانية اعتبار العقوبات الأمريكية على بلاده بمثابة "إعلان حرب اقتصادية".

وقال ميدفيديف للصحفيين، في منطقة كامشاتكا الواقعة بأقصى شرق روسيا، "سيتحتم الرد على هذه الحرب بالوسائل الاقتصادية والسياسية وغيرها من الوسائل إذا تطلب الأمر".

وأورد ميدفيديف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "تاس"، أن مثل هذه العقوبات تهدف إلى القضاء على روسيا كخصم اقتصادي.

وقال مركز "كارنيجي موسكو"، وهو من أهم الجهات البحثية الروسية، إن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات كـ"سلاح مفضل" في حرب هجينة مع روسيا".

وكتب مدير المركز دميتري ترينين على تويتر: "سيتحتم على روسيا الاستعداد للمزيد القادم خلال السنوات العدة المقبلة والاستعداد للأسوأ والدفع إلى الوراء حيثما تستطيع".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم توسيع عقوباتها ضد روسيا، على خلفية الاتهام أن الحكومة الروسية مسؤولة عن تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق بسلاح كيميائي؛ في مدينة سالزبري الإنجليزية أوائل العام الجاري.

ورفضت روسيا هذا الاتهام مرارا ووصفته بأنه يفتقر إلى الدليل الحاسم ودعت إلى تحقيق شامل.

وفرضت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالفعل سلسلة من العقوبات على روسيا خلال السنوات الأربع الماضية منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية وهو موقع لقاعدة بحرية روسية منذ فترة طويلة.

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