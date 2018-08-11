قوات أفغانية تطرد مسلحي طالبان من مدينة غزني

هسبريس ـ مُتابعة

قال مسؤول أفغاني إن قوات الأمن تمكنت من طرد مسلحي طالبان بعد ساعات من محاولتهم اجتياح وسط مدينة غزني، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

وأوضح محمد ردمانش، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، أن قوات الأمن لا تزال تخوض معارك بين الحين والاخر مع طالبان في ضواحي المدينة.

وأضاف ردمانش أن القوات الأفغانية شنت عملية تطهير واسعة النطاق، استهدفت المقاتلين المتبقين الذين يختبئون في منازل المدنيين، مشيرا إلى أن تعزيزات القوات الخاصة الأفغانية قد وصلت إلى الإقليم.

وكشف عضو مجلس الإقليم نصير أحمد فقيرى، في تدوينة على موقع فيسبوك، عن اغلاق شبكة الاتصالات بأكملها في المدينة، مشيرا إلى عدم القدرة على الاتصال بالمسؤولين عبر الهاتف.

ووفقا للمسؤول فقد قام المسلحون بزرع ألغام عبر الطريق السريع الذي يربط إقليم غزني بكابول، في محاولة لمنع وصول تعزيزات برية إلى هذه المنطقة المستهدفة.

وكتب المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، على موقع "تويتر" أن المسلحين أسقطوا مروحية للقوات الأفغانية، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الأفغانية في خرجة لاحقة.

وقال رئيس إدارة الصحة في اقليم غزني، باز محمد حمد، إن 16 شخصا على الاقل، بينهم اثنان من المدنيين، قتلوا في الهجوم. ونقل 30 آخرون، على الاقل، بينهم سبعة من المدنيين، إلى المستشفى الرئيسي بالاقليم بعد إصابتهم.

وذكرت وزارة الدفاع الافغانية، في بيان، أن 150 من مسلحي طالبان، على الاقل، قتلوا أو أصيبوا في الاشتباكات العنيفة.