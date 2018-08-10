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كُتّاب وآراء
البشير يترشح مجددا للانتخابات الرئاسية في السودان
أعلن الحزب الحاكم في السودان، اليوم الجمعة، أن الرئيس عمر حسن البشير هو مرشحه للرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأعلن مجلس شورى الحزب البشير مرشحا، عقب اجتماع عقده في الخرطوم، وذلك على الرغم من أن دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين.
وأفادت الوكالة: "اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020".
وقال كبشور كوكو رئيس المجلس: "كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020، واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك".
ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين؛ على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه لانتخابات الرئاسة.
وأضافت الوكالة الرسمية للأنباء في السودان: "أجاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني تعديلات النظام الأساسي".