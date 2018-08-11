غالبية "الألمان الجدد" يحتفظون بجنسياتهم الأصلية

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن 61.2% من الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية العام الماضي قرروا الاحتفاظ بجنسية بلدهم الأصلي.

وذكرت صحيفة "دي فيلت"، استنادا إلى بيانات المكتب الإتحادي للاحصاء، أن 68 ألفا و918 أجنبيا من 112 ألفا و211 ألماني، حاصلين على الجنسية في عام 2017، لم يتخلوا عن جواز سفر بلدهم الأصلي.

وقرر 99% من نحو 39 ألف مواطن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي وليسوا ملتزمين بالتخلي عن جنسيتهم الاصلية، الاحتفاظ بجواز سفرهم الاصلي.

وقرر 100% من طالبي اللجوء الذين لديهم تصريح اقامة في ألمانيا، والاشخاص اللاجئون المعفيون أيضا من الالتزام بالتخلي عن جنسياتهم الأصلية، الاحتفاظ بجواز سفرهم الأصلي.

وحصل مليونان و204 آلاف و11 أجنبيا بين عامي 2000 و2007 على الجنسية الألمانية .. ووفقا لسجل المقيمين يحظى 4.3 ملايين ألماني بجنسية إضافية أخرى على الأقل.