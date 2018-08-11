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كُتّاب وآراء
بريطاني يعترف بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في لندن
أقر بريطاني بايع تنظيم "داعش" بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في شارع اوكسفورد وسط العاصمة البريطانية لندن، وفق إفادته أمام القضاء.
وكان لويس لودلو، البالغ 26 عاما، يسعى لشن هجوم بعربة أمام متجر ديزني، بالقرب من متحف "مدام توسو" للشمع ، أو بالقرب من "كاتدرائية القديس بولس".
ووجدث الشرطة أوراقا كتبها لودلو يُقدر فيها "احتمال مقتل 100 شخص في الهجوم"، كما بدأ المتهم في التخطيط للهجوم بعدما أوقفته الشرطة، في فبراير، بمطار هيثرو أثناء توجهه نحو الفلبين.
وأكد الموقوف للشرطة، في هيثرو، أنه متوجه للفلبين للقيام بـ"السياحة الجنسية"، ولكن لدى التحقيق ضمن صلاته في تلك الدولة وجد الأمنيون أنه على اتصال بأشخاص مرتبطين بـ"داعش".
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم أنشأ موقعا الكترونية يدعي فيه أنه يتاجر في الآثار من أجل إرسال أموال لهؤلاء الأشخاص المشبوهين.