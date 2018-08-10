أمريكا تحذر مواطنيها من مخالفة القوانين بالسعودية

هسبريس ـ مُتابعة

نبهت سفارة الولايات المتحدة بالرياض، اليوم الجمعة، مواطنيها من مغبة مخالفة الأنظمة داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه في حالة القبض على أي مواطن أمريكي فإنها لن تتمكن من الإفراج عنه.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمات المواطنين الأمريكيين على "تويتر"، والخاص بالسفارة الأمريكية في الرياض، أن كل شخص يخضع للقوانين بالسعودية، وتابعت: "لا نستطيع التدخل لإخراجك من السجن؛ ولكن نحاول زيارتك ومراقبة أوضاعك خلال فترة الاحتجاز".

وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت أن الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ،التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط نحو 1,5 ملايين مخالف، رحلت منهم 385.499 شخصا.