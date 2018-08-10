مقتل ضابطين من الشرطة في إطلاق للرصاص بكندا

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، إن هناك ضابطي شرطة بين القتلى الأربعة في أعقاب حادث إطلاق النار، صباح اليوم، في إقليم "نيو برونزويك" شرق البلاد.

وكتبت الشرطة في مدينة فريدريكتون، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه " في هذا الوقت يمكننا أن نؤكد أن المشتبه به قيد الاحتجاز يخضع حاليا للعلاج من إصابات خطيرة تتعلق بحادث إطلاق النار الذي وقع هذا الصباح".

وقالت الشرطة إنه لم يتم الكشف عن أية أسماء في الوقت الحالي. وأضافت: " نرجو منكم أن تقدروا أن هذا وقت عصيب لعائلاتهم ولزملائنا ... سنكشف المزيد من المعلومات عندما نستطيع ذلك".

وأكدت الشرطة، أيضا، أنه لا يوجد أي تهديد آخر للجمهور، ورفعت إشعارات الإغلاق. بينما قال المسؤولون: "ما زالت الشرطة تتفحص مسرح الجريمة، وسيستمر التحقيق لبعض الوقت".

وتفاعل الوزير الأول جاستين ترودو مع خبر إطلاق النار على "تويتر" حيث قال في تغريدة: " هناك أخبار مروعة من فريدريكتون. قلبي مع جميع ممن تأثروا بحادث إطلاق النار هذا الصباح. ونحن نتابع الوضع عن كثب".

الوزير الأول حث الجمهور على تجنب التجول في بروكسايد درايف، وهى المنطقة السكنية التي وقع فيها إطلاق النار. فيما أظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف في مكان الحادث.