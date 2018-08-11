السعودية: 15 ألف كندي يعيشون بأمان في المملكة

هسبريس ـ مُتابعة

اعلنت وزارة الخارجية السعودية أن 15 الف كندي يعيشون في"مجتمع آمن" بالمملكة. وقالت وزارة الخارجية في الرياض، عبر "تويتر"، إن "15 ألف مواطن كندى يعيشون بالمملكة، نحترمهم ونعمل معهم، ويتمتعون بالمجتمع الآمن الذي نعيش فيه، ويعرفون حجم التطور بالمملكة وشغف المجتمع السعودي بالتنمية".

وكانت السعودية قد استدعت، يوم الأحد الماضي، سفيرها لدى كندا واعتبرت سفير الأخيرة لديها شخصا غير مرغوب فيه. وأعلنت "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى". كما علقت الرحلات الجوية إلى تورنتو، وبرامج المنح الدراسية السعودية في كندا.

وفي يوم الثلاثاء الماضي أعلنت السلطات السعودية أنها ستوقف جميع برامج العلاج الطبي في كندا، وتحويل المرضى السعوديين إلى مستشفيات خارج البلاد.

وتعود الازمة بين البلدين إلى يوم الجمعة الماضي، عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قائلة إنها "قلقة للغاية بسبب اعتقال الناشطة السعودية سمر بدوي وغيرها من الناشطين والناشطات الحقوقيين"، ودعت السعودية إلى الإفراج عنهم.

المملكة العربية السعودية وصفت تصريحات وزيرة الخارجية الكندية بأنها "تدخل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للبلاد".