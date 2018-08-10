عمران خان رئيسا للوزراء الباكستانيين بعد أسبوع

هسبريس - أ.ف.ب

يؤدي بطل الكريكت السابق عمران خان اليمين رئيساً للوزراء في 18 غشت، وفق ما أعلن حزبه، حركة الانصاف، مؤكدا أن لديه الأغلبية لتشكيل حكومة ائتلافية في باكستان.

وقال الحزب إنه تمت دعوة كامل الفريق الذي قاده خان للفوز بكأس العالم في الكريكت، في 1992، إلى حفل التنصيب بالإضافة إلى أبطال الكريكت الهنود كابيل ديف وسونيل غافاسكار ونافجوت سينغ سيدو.

تصدرت حركة الإنصاف نتائج انتخابات 25 يوليو في ثاني انتقال ديموقراطي للسلطة في باكستان، لكنها لم تحصل على أغلبية صريحة.

وأكد فيصل جواد خان المسؤول في الحزب والمقرب من خان في تصريح متلفز في اسلام اباد، "في لحظة تاريخية، سيؤدي عمران خان اليمين (رئيساً للوزراء) في 18 غشت".

ودعا رئيس باكستان مأمون حسين الجمعية الوطنية الجديدة للانعقاد إبتداء من 13 غشت.

في وقت سابق، زار السفير الهندي الذي يحمل صفة المفوض السامي في باكستان أجاي بيساريا خان وهنأه بالفوز. وقالت انيلا خواجة المتحدثة باسم خان لوكالة فرانس برس عقب الاجتماع إنهما "ناقشا الحاجة الى استئناف الحوار بين باكستان والهند حول جميع القضايا العالقة بما فيها كشمير".

وأرسلت المفوضية الهندية السامية تغريدة قالت فيها ان السفير بيساريا أهدى خان عصا كريكت تحمل توقيع المنتخب الوطني الهندي بأكمله.

وإلى جانب العلاقات المتوترة مع الهند، سيتعين على حكومة خان أن تواجه تحديات صعبة أخرى بينها أزمة ميزان المدفوعات التي تلوح في الأفق والاضطرابات على الحدود الأفغانية وشح المياه.

يحظى خان بجاذبية وسمعة عالمية لكن إدارة البلاد تتطلب الكثير من الحنكة السياسية وهوما يفتقر إليه حزبه نسبيا.

وقد تعهد بالفعل إعادة التوازن إلى علاقة بلاده مع الولايات المتحدة بعد أشهر من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الأمنية، متهما إسلام أباد بأنها فشلت في محاربة الجماعات المتطرفة على حدودها.