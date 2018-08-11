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كُتّاب وآراء
الامارات تشيّد خط أنابيب للنفط بين أثيوبيا وأريتريا
أفادت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الأثيوبية، المعروفة اختصارا بـ"فانا"، أن الإمارات ستبني خط أنابيب لنقل النفط يربط أثيوبيا بمرفأ عصب الأريتري.
وتم التوصل الى الاتفاق خلال المحادثات في أديس ابابا بين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي.
واستخدمت أثيوبيا مصفاة نفط تقع في مرفأ عصب من اجل احتياجاتها الداخلية قبل اندلاع نزاع عسكري مع أريتريا، عام 1998، حول ترسيم الحدود وأسفر عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.
وفي خطوة مفاجئة؛ أعلن رئيس الوزراء الجديد آبي احمد، في يونيو الماضي، موافقته على الترسيم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة، ما يمهد الطريق للسلام بين البلدين.
وأدت الزيارات المتبادلة بين زعيمي إثيوبيا وإريتريا إلى استئناف حركة الطيران بين العاصمتين؛ وفتح السفارات والخطوط الهاتفية.
وينظر الى دولة الإمارات العربية المتحدة على انها الوسيط الرئيسي في التوفيق بين وجهات النظر المعبر عنها من طرف أثيوبيا وأريتريا.
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تعليقات الزوّار (1)
اللهم اصلح حالنا