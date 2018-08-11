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الرئيسية | خارج الحدود | تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية .. حرب جديدة تطوق ساكنة غزة

تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية .. حرب جديدة تطوق ساكنة غزة

تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية .. حرب جديدة تطوق ساكنة غزة
هسبريس ـ أ.ف.ب
السبت 11 غشت 2018 - 02:00

حذر الاتحاد الأوروبي من قرب اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، بعد المواجهات الاخيرة، داعيا الى عدم تعريض مزيد من المدنيين للخطر.

وقالت متحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد، في بيان، إن "تصعيد العنف خلال الأيام الأخيرة أدى، بشكل خطير، إلى تقريب غزة واسرائيل من نزاع مسلح جديد".

وأضاف المصدر نفسه أن "الأولوية الرئيسية الآن هي نزع فتيل التصعيد الميداني، وعدم تعريض حياة المدنيين لمزيد من الخطر في المنطقة".

وقتل مسعف فلسطيني، أمس الجمعة، بنيران جنود اسرائيليين خلال مواجهات اندلعت على طول الحدود بين القطاع والأراضي المحتلة، بحسب ما افادت وزارة الصحة في غزة المحاصرة.

وشكر المتحدث باسم الوزارة ذاتها، أشرف القدرة، ضمن تصريح لـ"فرانس برس" أن "إستشهد المسعف المتطوع عبد الله القططي جاء بتلقي رصاصة في الصدر شرق رفح".

وبين الاربعاء ومساء الخميس الماضيين شهدت المنطقة، بين قطاع غزة وتموقع قوات إسرائيل، واحدة من أعنف المواجهات منذ "حرب 2014".

ووصف الاتحاد الاوروبي إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب اسرائيل بأنه أمر مرفوض، وكذلك "أعمال عنف واستفزازات أخرى ضد إسرائيل من جانب حماس وناشطين فلسطينيين آخرين".

وتابع: "مع تمتعها بحق الدفاع عن نفسها، ينتظر من اسرائيل ان تواصل ضبط النفس وأن تقوم بكل ما هو ممكن لتجنب مقتل مدنيين في غزة"، معربا عن "الأسف للوفاة المأسوية لأم فلسطينية حبلى وطفلتها"، بعدما قتلهما صاروخ صهيوني.

وأكدت بروكسيل أن الاتحاد الأروبي يعبر عن "دعمه الكامل لجهود مصر والأمم المتحدة في احتواء التوتر بغزة"، وشدد على "استمرار دعم المصالحة بين الفلسطينيين لجمع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة وشرعية".

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