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الرئيسية | خارج الحدود | ميناء كازاخستاني يخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة

ميناء كازاخستاني يخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة

ميناء كازاخستاني يخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة
هسبريس - إفي
السبت 11 غشت 2018 - 20:50

قدم رئيس كازاخستان نورسلطان نزاربييف، اليوم السبت، ميناء "كوريك" الذي يعد مشروع بنية تحتية مهم للتنمية عبر بحر قزوين على طريق الحرير الجديد الذي يعد ممر نقل بين آسيا وأوروبا.

وقال الرئيس في احتفال رسمي أقيم بمنشآت الميناء الجديد "إنه مشروع تاريخي سيكون له تأثير مضاعف على اقتصاد كازاخستان ودول المنطقة".

وأبرز نزاربييف الأهمية الاستراتيجية التي ستعود على كازاخستان التي تعد تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وعلى تنمية شبكة النقل بها بحكم موقعها كجسر بين آسيا وأوروبا.

وأضاف أن بلاده شيدت ألفين و500 كيلومتر من السكك الحديدية و12 ألف كيلومتر من الطرق لتوفير ممر نقل مدفوع من الصين.

وأشار الرئيس الكازاخي إلى أنه "بحلول عام 2020 ستجني كازاخستان نظير العبور من مينائها خمسة مليارات دولار سنويا"، مؤكدا أن هذه المكاسب ستسمح باستعادة الاستثمارات بشكل سريع.

كما أبرز أن هذا الميناء الجديد سيقدم دفعة اقتصادية لإقليم مانجيستاو، لأنه سيخلق 20 ألف فرصة عمل مستقرة.

وأكد نزاربييف أن كل هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية 20-30 التي تهدف إلى وضع كازاخستان بين أفضل 30 قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2020.

وأبرز قيمة افتتاح كوريك عشية انطلاق قمة بحر قزوين الخامسة التي ستنعقد للأحد بمدينة أكتاو، التي كانت قبل الآن الميناء الوحيد بكازاخستان.

وخلال هذا الاجتماع الذي سيحضره زعماء الدول الخمس على حوض بحر قزوين (أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان)، من المنتظر توقيع معاهدة حول الوضع القانوني لقزوين.

وعن هذه القمة، قال نزاربييف "نثق أنه سيجري اتخاذ قرار تاريخي غدا. ستكون لحظة هامة جدا للجميع".

وتبلغ مساحة كوريك الواقعة على بعد 70 كيلومترا إلى جنوب أكتاو، 67 هكتار في خليج محمي يسمح بالتشغيل طوال العام.

ويهدف الميناء الجديد الذي سيسمح بعبور عدد يصل إلى 86 سفينة يوميا، لزيادة حجم التجارة الكازاخية مع الدول الأخرى الواقعة على بحر قزوين، ومنح دفعة قوية للنقل في المنطقة.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن كازاخستان استثمرت خلال السنوات العشر الأخيرة 30 مليار دولار في البنية التحتية من أجل توفير ممرات نقل بين آسيا وأوروبا سواء عبر روسيا أو أذربيجان.

وسواء ميناء كوريك الجديد أو أكتاو، سيعملان كنقطة نقل للشحنات العسكرية الأمريكية المتجهة إلى أفغانستان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - sacha السبت 11 غشت 2018 - 21:00
2000 شخص كل الموانئ في العالم تشغل اليد العاملة فقط في المغرب تجد في كل مستودع أو روغار موضف أو إثنان كي يتأخرو في الإجراءات وأنت تضطر لدفع ثمن الحمولة لك الله يا وطني
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4
2 - رشيد زين العابدين السبت 11 غشت 2018 - 21:04
هذه المشاريع العملاقة التي ينبغي على المغرب أن ينخرطفيه وكفانا من مشاريع دار الأمومة وجمعيات تربية الأرانب.
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21
3 - أين نحن من هذا !! السبت 11 غشت 2018 - 21:09
" وأكد نزاربييف أن كل هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية 20-30 التي تهدف إلى وضع كازاخستان بين أفضل 30 قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2020 "
شوفو الناس اللي كتخدم و تعرف تخطط. أين نحن من هذا يا حكامنا .... حقيقة حققنا أشياء جميلة في بلادنا لكن الباقي أعضم. انشري يا هسبرس مشكورة
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4
4 - ayoubi السبت 11 غشت 2018 - 21:16
كازاخستان قوة. سوڤياتية صاعدة بثبات في السنوات الأخيرة يكفي أن كبار المستثمرين يتقاطرون على البلد بسبب الموارد الطبيعية و رجال شرفاء يعملون بصدق ،. يكفي أن يعترف بهاته الدولة العالمية و أن يعفى شعبها من تأشيرة الدخول لدبي و الامارات ودول عظمى أخرى .... عكس المغاربة نسمع مشاريع وهمية و لا شيء يتغير في صالح المواطن المقهور
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6
5 - ahmed السبت 11 غشت 2018 - 21:55
esperons la même chose pour le maroc entre l'europe et l'afrique
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