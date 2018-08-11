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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يكتب في صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة لا تحترم الأتراك

أردوغان يكتب في صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة لا تحترم الأتراك

أردوغان يكتب في صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة لا تحترم الأتراك
هسبريس - متابعة
السبت 11 غشت 2018 - 11:50

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة ضد بلاده تلحق الضرر بمصالح أمريكا وأمنها فقط.

جاء ذلك في مقالة كتبها لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تحت عنوان "كيف ترى تركيا الأزمة مع الولايات المتحدة؟"، ونقلت مضامينها الرئيسية وكالة الأناضول التركية، في وقت تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن ومخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة في تركيا.

وأضاف أردوغان أن على واشنطن أن تتخلى عن فكرتها الخاطئة وأن العلاقات بين الطرفين يمكن أن تكون مخالفة لمبدأ الند للند، وأن تتقبل وجود بدائل أمام تركيا، مؤكدا أنه في حال لم يبدل المسؤولون الأمريكيون هذه النزعة أحادية الجانب والمسيئة، فإن بلاده ستبدأ بالبحث عن حلفاء جدد.

وأوضح أن تركيا والولايات المتحدة شريكان استراتيجيان وحليفان في الناتو منذ 60 عامًا، وأنهما جابها معًا الصعوبات المشتركة في فترة الحرب الباردة وما بعدها، مبرزا أن بلاده "هرعت" لمساعدة الولايات المتحدة في كل وقت على مدى أعوام.. قواتنا قاتلت معهم في كوريا"، مشيرًا أن إدارة كينيدي تمكنت في 1962، من إقناع السوفييت بسحب صواريخهم من كوبا، مقابل سحب صواريخ جوبيتر الأمريكية من إيطاليا وتركيا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده أرسلت قواتها إلى أفغانستان من أجل إنجاح مهمة الناتو، عندما كانت الولايات المتحدة تنتظر أصدقاءها وحلفاءها من أجل الرد على من نفذوا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

من جهة أخرى، لفت أردوغان أن الولايات المتحدة لم تفهم مخاوف الشعب التركي، ولم تكنّ له الاحترام، مبينا أن الشراكة بين البلدين واجهت في الآونة الأخيرة اختبارًا لخلافات سببها الولايات المتحدة، وأبدى أسفه لأن جهود بلاده لتصحيح هذا التوجه الخطير ذهبت أدراج الرياح.

وتابع قائلًا: "إن لم تستطع الولايات المتحدة إثبات أنها بدأت باحترام السيادة التركية، وتفهم المخاطر التي يواجهها شعبنا، فإن شراكتنا قد تكون عرضة للخطر".

على صعيد آخر، لفت أردوغان أن تركيا تعرضت لهجوم في 15 يوليوز 2016، على يد عناصر منظمة "غولن" بزعامة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا، مضيفا أن عناصر المنظمة حاولوا تنفيذ انقلاب ضد الحكومة التركية، موضحًا أن الشعب تدفق إلى الشوارع في تلك الليلة، وهو يحمل المشاعر نفسها التي شعر بها الأمريكيون بعد هجمات بيرل هاربور و11 سبتمبر.

وأوضح أن 251 بريئًا، من بينهم صديقه المقرب أرول أولجوك وابنه، دفعوا ثمنًا باهظًا من أجل حرية البلد، مضيفًا: "ولو كُتب النجاح لسرية الموت التي جاءت لقتلي أنا وأسرتي، لكنت أنا أيضًا معهم (الذين استشهدوا في مواجهة الانقلابيين)".

وأكد أن الشعب التركي طالب الولايات المتحدة بإدانة هذا الهجوم بلهجة صريحة، وإعلان تضامنها مع الحكومة التركية المنتخبة، إلا أنها لم تفعل، وكان موقفها من الحادث بعيدًا عن رضى الأتراك.

واستطرد قائلًا: "عوضًا عن الوقوف إلى جانب الديمقراطية التركية دعا المسؤولون الأمريكيون بلغة متحفظة إلى "استمرار الاستقرار والسلام في تركيا". وكأن ذلك لم يكن كافيًا، ولم يتحقق أي تقدم في الطلبات التي قدمتها تركيا من أجل تسليم فتح الله غولن، بموجب اتفاقية بين البلدين".

وشدّد الرئيس التركي أن الولايات المتحدة أقدمت في الأيام الماضية على خطوات كثيرة من أجل تصعيد التوتر مع بلاده، متذرعة بحبس مواطنها أندرو برانسون المتهم بتقديم المساعدة لمنظمة إرهابية.

وأشار أنه نبه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في الكثير من اجتماعاتهما ومحادثاتهما، إلى ضرورة احترام عمل القضاء، إلا أن الولايات المتحدة عوضًا عن ذلك نشرت تهديدات تتجاوز الحدود ضد شعب صديق، وفرضت عقوبات على عدد من الوزراء الأتراك.

وشدد أن قرار العقوبات غير مقبول ولا منطقي، ويلحق الضرر في نهاية المطاف بالصداقة طويلة الأمد بين البلدين، مؤكدا أن تركيا ستلتزم بمبدأ عدم التدخل في عمل القضاء لأنه مخالف للدستور التركي وللقيم الديمقراطية المشتركة.

وقال إن تركيا حددت مهلة زمنية، وإن لم تصغِ الولايات المتحدة إليها، فإنها سوف تحل مشاكلها بنفسها، مضيفًا: "على الرغم من اعتراضات واشنطن دخلت تركيا جزيرة قبرص في السبعينات من أجل منع إبادة السكان ذوي الأصول التركية على يد الروم القبارصة".

وأشار أن عدم تفهم واشنطن قلق تركيا بخصوص التهديدات القادمة من شمال سوريا على أمنها القومي، أدى إلى تنفيذ تركيا عمليتين عسكريتين قطعت بهما طريق وصول داعش إلى حدود الناتو، وأخرجت تنظيم "ي ب ك" من مدينة عفرين.

وأكد قائلًا: "وسنتخذ الخطوات اللازمة من أجل حماية مصالحنا القومية مجددا، كما حدث في تلك الحالات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - زهير السبت 11 غشت 2018 - 12:09
لكي تحترم الولايات المتحدة الأمريكية تركيا .. على هذه الأخيرة أن تكون الأقوى .. كل التوفيق ل تركيا
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85
2 - ملاحظ السبت 11 غشت 2018 - 12:12
تركيا نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها قاموا بشن حرب اقتصادية عليها . امريكا بطبيعة الحال مدفوعة من دول الخليج التي تدفع بسخاء لأمريكا . كيف لا وتركيا بنموذجها التنموي أصبحت تهدد كيانهم .
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80
3 - العدلوني رشيد السبت 11 غشت 2018 - 12:17
عجيب امر هذا الرجل
يعترف بطرف لسانه انه قتّل الكرويين بجانب الولايات المتحدة الامريكية، ويجاهر بانه مع الحلف الصليبي الناتو منذ ستين عاما، هذا الحلف الذي دمّر بلاد الاسلام وهتك الاعراض والثروات ولا يزال يفعل، وان تركيا حليف استراتيجي ل وم أ
وهناك العديد من الامور التي نعلمها جيدا كإعطاءه ارض تركيا للطيران الصهيوني للمناورات الحربية، والتجارة مع الكيان والمعاملات المالية.
إنه احد دجاجلة العصر ، يحاول ان يحشد شعبية ويتبعه الحريم ويكون سبطانا وخليفة على البُهْم، فلن ننخدع لا به ولا بغيره من ال سعود احفاذ موردخاي بن إبراهام بن موشيه الدنومي النجدي،
فالكل يلعب اللعبة لمصلحة النظام الدنيوي الجديد. هذه هي حقيقتهم كلهم التي يجب فضحها
انشري هيسبريس مشكورة
لحفظ الرأي والرأي الآخر
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-64
4 - سعيد من الريف السبت 11 غشت 2018 - 12:18
نفس الشخص الذي صعد بتركيا إلى القمة، سوف يعيدها إلى الحضيض، فلا أحد يجرؤ أن يمزح مع ترامب، ليس بسبب قوة دولته، لكنه رئيس أحمق قد يفعل أي شيء.
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-56
5 - yassin السبت 11 غشت 2018 - 12:20
او مرة اسمع ان تركيا كانت تحارب في افغانستان جنب امريكا وحلفائها .يعني ان تركيا هي ايضا من البلادان المصالحية ..لهدا انقلبت عليها امريكا .رأت اتساع مصالح تركيا في سوريا وارادت ان توقف توسعها .
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-16
6 - اوغلو السبت 11 غشت 2018 - 12:20
صافي وليتو ترطبو ، فينهوا تخراج العينين ؟ كلشي تال الاقتصاد راه اردوغان خاف على راسو ، و انطلاقا من تحليلات الخبراء فان الاقتصاد التركي لن يصمد كثيرا لان تركيا لم تستثمر و انما هناك انتعاش اقتصادي جراء خوصصة بعض المؤسسات
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-15
7 - سنتتنتنضنو!!!..كونيتو السبت 11 غشت 2018 - 12:22
الولايات المتحدة قوة عالمية هاءلة.لكي تحترمكم يجب ان تكونوا اقوياء او تدفعوا الجزية عن يد وانتم صاغرون.انتهى زمن الاحلاف الان القوي هو من يختلق النزاعات والتوترات والحروب وهو من ينهيها وكل بثمن.يامسلمين..اين كلام الله عز وجل واعدوا لهم.
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-9
8 - CHOUAIB JARRARI السبت 11 غشت 2018 - 12:23
في وقت نٌشيح فيه بأبصارنا عن قضايانا ويتراكم صمتنا يوما بعد يوم.. في زمن زائف انتصرت فيه لعبة السياسة على الإنسانية.. وقامت سرادق العزاء على الضمائر العربية.. في عصر مرير لا يجمعنا فيه سوى أحمر الدم وملوحة الدمع.. كل هذا وبعد..! يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الخروج بمواقف لا تثبت فقط الدور المشرف لبلده في الغيرة على إرث الإسلام والمسلمين، بل أكثر من ذلك، مواقف تفضح جمودنا وتعرّي قصورنا تجاه بعضنا البعض.
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8
9 - مروكي مورو السبت 11 غشت 2018 - 12:25
اردوغان سيقود تركيا الى الهلاك بسياسته الخارجية المبنية على الاستعراض الفارغ! مادمت قويا واقتصادك قوي فلماذا اثرت فيه أمريكا!
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-8
10 - slimani السبت 11 غشت 2018 - 12:26
les usa n'ont jamais respecté quelqu'un à commencer par les indiens d'amérique à qui ils ont volé leur terre, tous les traités passés avec ces indiens ont été mis à la poubelle. les usa ne reespectent que la force, si tu es un pays fort on ne craint et on te respecte, sinon tu te tais et te laisses faire.
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5
11 - متتبع السبت 11 غشت 2018 - 12:30
حفظ الله تركيا من أي مكروه. وألهم الله هذا الرئيس السداد والإنتصار امييييين
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0
12 - mouna السبت 11 غشت 2018 - 12:33
امريكا لم تحترم العالم غير انجلترا ...
تركيا بلد يقوى , وقريبا فوق امريكا الحكارة..

ندعوا الله لك التوفيق يا اردغان الزعيم المسلم, وندعوا الله ان يلتحق المغرب بالتطور الاقتصادي المطلوب, ويرجع المغرب الى مكانه العادي قبل سقوط الاندلس.

منذ دخولهم لبلادنا وتدخلهم في حكمنا ونحن نعاني .
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13 - ابن البلد السبت 11 غشت 2018 - 12:35
العهر الغربي بصفة عامة والامريكي خصوصا بلغ حدودا قصوى في الجهر بالعداء لتركيا اردوغان والتأمر عليها ومحاولة فرملة انطلاقاتها وبلوغ اهدافها .المطلوب من الزعيم اردوغان ان يرد على هذه الغطرسة بالاتجاه شرقا فالمعلوم ان التقدم التكنولوجي والقوة الاقتصادية عنوانها الشرق والافول والانكماش عنوانه الغرب .البديل هو الاتجاه ناحية الصين والهند واليابان وكوريا وماليزيا واندونيسيا وفيتنام وروسيا وتوطيد العلاقات اكثر مع الجمهوريات السوفياتية السابقة وبعض دول امريكا اللاتينية كالارجنتين والبرازيل وغيرها من الاقتصادات النشطة وترك الغرب المجرم يحلب مستعمراته السابقة والانضمة المجرمة الديكتاتورية كنظام ال صهيون الحجاز ونظام البنغال في الامارات
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14 - زهير السبت 11 غشت 2018 - 12:36
هل تعلم أن تركيا تحتل الرتبة 11 عالميا من حيث قوة اقتصادها .. و هل تعلم أن هذا الإنجاز يعود بالدرجة الأولى إلى اعتماد اللغة التركية (الدارجة التركية سابقا) كلغة التعليم في الإبتدائي، الإعدادي، الثانوي و الجامعي .. لكن أكثرهم لا يعلمون
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15 - قنيطري السبت 11 غشت 2018 - 12:37
نظام التركي سجن أكثر من خمسين ألف مواطن وطرد أكثر من مئة ألف من وظائفهم، فقط لأنهم يختلفون في الرأي والموقف من النظام الحاكم ذو المنحى الديكتاتوري. الشعوب لا تحيا فقط بالخبز بل أيضا بالحرية. ونظام اردوغان يعمل على تكميم جميع الأفواه، بل غير الدستور ليصبح على مقاس الشخص ،في منتهى الغرور. الديمقراطية ليست فقط هي الصندوق الإنتخابي بل أيضا احترام الرأي المخالف وترك الفرصة له للوصول للسلطة إن كان مقنعا
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16 - barcelone السبت 11 غشت 2018 - 12:38
TURKEY is a great country with an interesting history.so neither united state nor another country (which put plots on turkey road ) can stop it .ERDOGAN is a thorn in the trump ´s (base born) throat.ALLAH bless tukey from american deception
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17 - محب للمغرب السبت 11 غشت 2018 - 12:42
وعليك يا اردوغان احترام شعبك وعدم التدخل في خلافات الدول . لقد ربطت عمله الليره بلسانك وسوء سلوكك السياسي .
الحقيقة اللتي يجهلها الكثير . تدهور الاقتصاد التركي بسبب سياسات هذا الرحل الذي كما نقول ويقال في المجتمعات ( أخذ في نفسه مقلب ) .. هذه الازمه وغيرها من الأزمات يا سلطان زمانك كشفت زيف ما تدعيه في السابق وأنك في الواقع لا عدو لك الكل صديقك في سبيل مصالحك . لا يجب أن تفرض نفسك وانت في الواقع مرفوض السياسه والاداره مجتمعتين .

ما يؤلمني هوا استخدام الدين والادعاء به ضاهريا لأغراض سياسية وشعبويه تكوين شعبيه بالمعنى الأصح ان ينطلي على كثير من الناس وتصدق وتصفق له بكل سذاجه .. وقنوات تلفازية تطبل له خصوصا قناة أم المعارك والفبركة والهلوسه اللتي لطالما خنزت عقول الكثير وخصوصا ساكنه الشمال من القاره الافريقية

الذين اتسخت السنتهم بالشتم والسب والقذف . ضحكت عليهم تلك المحطه الاعلاميه الآنفة الذكر .

لسنا سذج يا اردو غان
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18 - اسطمبول السبت 11 غشت 2018 - 12:46
...قال فرعون لبني اسرائيل .."انا ربكم الاعلى."... واغرقه الرب العلي العالي الاعلى في اليم بجنوده..وترك جسده عبرة لمن يعتبر..وقال النمرود لابراهيم خليل الله عليه السﻻم.".انا احيي واميت..." وبهته ابراهيم بقوله "ان الله ياتي بالشمس من المشرق .فآت بها من المغرب."...ترامب فرعون زمانه..وسيرسل له الله من يحبط اعماله...طالما انه يساند الظلم ويدافع عنه ويدعي بالقوة..الم ير ان من خلقه اقوى منه ؟ و ما دام يحري في هﻻك الامم..وسيجر معه امريكا باسرها..و اسرائيل....الم تروا انه اصبح يريد التحكم بل جعل من نفسه الحاكم والوصي على العالم..فﻻ نتكلم على العرب..فهم اتباعه.ويحملون اوزاره مع اوزارهم..ويعينوه ماديا ومعنويا..وحتى خلقيا...مرات ضد بعضهم بعضا...بل حلفاءه من اروبا..والصين.وجيرانه كالمكسيك..وكندا..وستكون رسيا العظم الذي يخنقه..ورسول بقدرة الله ليجعل منه ذليﻻ.مدحورا...اما الطيب رجب اردغان ..مسلم يريد الخير لامته وللمسلمين..ندعو له الله ان يجعل له سببا في النغلب على طاغية العصر..الذي حياته لا تتعدى 8 سنوات... ثمن وﻻيتين .....ان انتخب مرة اخرى ونجح..
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19 - lucas la decima السبت 11 غشت 2018 - 12:51
متفق مع رقم 2.يبدو ان الا مر له علاقة بشخصيته.
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20 - اردوغان السبت 11 غشت 2018 - 12:53
شتان بين من نهضوا ببلدهم في ظرف عقد من الزمن وجعلوها من اغنى الامم اقتصاديا وبين من نهبوا وافترسوا بلدهم حتى صاروا هم وابناؤهم الصغار من اغنى الاغنياء في العالم
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21 - H.d السبت 11 غشت 2018 - 12:53
أمريكا ليس لها صديق ولا عدو تفضل مصالحها قبل كل شيء تركيا بي الأمس أعطت قواعدها العسكرية لي الطياران الأمريكي لقصف العراق وسوريا واليوم تبكي وتشتكي من السياسة الأمريكية الله يحسن عون العراب
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22 - chouwafa السبت 11 غشت 2018 - 12:53
تركيا استفادت من خطط مشروع ضمها للسوق الأوروبية المشتركة وتم ضخ الملايين من الدولارات كاستتمارات مباشرة أجنبية غير أن النظام الاردغاني ورطة نفسه في صراعات جيوستراتيجية مما سيكون له انعكاسات إقتصادية سلبية خطيرة ستمتد إلى ماهو اجتماعي بشكل تدريجي .
وهذا الوضع أسهم فيه المواطنون الاتراك انقسهم لعدم ثقتهم في العملة الوطنبية لبلدهم باسبدالها بالدولار.
وأعتقد أن فقدان العملة لقيمتها سيفاقم نسب التضخم ستساهم فيه الواردات من السلع المستوردة بشكل أساسي.
والبحث عن شركاء جدد لتجاوز الأزمة الاردوغانية لن يفيد لأن الأخطبوط الاقتصادي الأمريكي يوجد في مكان من العالم
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