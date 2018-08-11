عاهل السعودية يستضيف ألف حاج من شهداء مصر

هسبريس - د.ب.أ

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أمرا ملكيا يقضي باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر "شهداء" رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك ضمن برنامج ضيوف "خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قوله إن "هذه الاستضافة تجدد التأكيد على الرعاية التي يوليها الملك سلمان بن عبد العزي لإخوانه، وأبنائه من مختلف الشعوب العربية والإسلامية ، وتقدير الأعمال التي يقومون بها للدفاع عن أمن واستقرار أوطانهم، ومن ذلك ما يقوم به أفراد رجال الجيش والشرطة المصريين من أعمال ومهام لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وقال الوزير السعودي إن "هذه المكرمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، تضاف إلى مكارمه السابقة، التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة، وتؤكد في ذات الوقت حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة".

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد اصدر قرارا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي "شهداء" فلسطين، وكذلك أمر باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.