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الرئيسية | خارج الحدود | عاهل السعودية يستضيف ألف حاج من شهداء مصر

عاهل السعودية يستضيف ألف حاج من شهداء مصر

عاهل السعودية يستضيف ألف حاج من شهداء مصر
هسبريس - د.ب.أ
السبت 11 غشت 2018 - 16:26

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أمرا ملكيا يقضي باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر "شهداء" رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك ضمن برنامج ضيوف "خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قوله إن "هذه الاستضافة تجدد التأكيد على الرعاية التي يوليها الملك سلمان بن عبد العزي لإخوانه، وأبنائه من مختلف الشعوب العربية والإسلامية ، وتقدير الأعمال التي يقومون بها للدفاع عن أمن واستقرار أوطانهم، ومن ذلك ما يقوم به أفراد رجال الجيش والشرطة المصريين من أعمال ومهام لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وقال الوزير السعودي إن "هذه المكرمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، تضاف إلى مكارمه السابقة، التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة، وتؤكد في ذات الوقت حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة".

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد اصدر قرارا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي "شهداء" فلسطين، وكذلك أمر باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - العبدي السبت 11 غشت 2018 - 16:43
اﻻعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
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0
2 - amine السبت 11 غشت 2018 - 16:50
و شهداء اليمن و سوريا و فلسطين...من يستضيفهم»
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3
3 - dak السبت 11 غشت 2018 - 16:58
(قل هل ننبؤكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم
في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)
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3
4 - ثعلب الصحراء السبت 11 غشت 2018 - 17:06
كان على العاهل السعودي أن يوقف الحرب و العدوان الغاشم على الاخوة اليمنيين و قصف المدنيين العزل و قتل أطفال المدارس بدلا من تغطية الشمس بالغربال!!
أليس من قتلوا في البلدان الاسلامية و التي تدعي السعودية و حلفاءها أنهم شهداء أنه هي من قامت بدلك سواء من بعيد أو قريب؟؟؟
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