24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:43
|13:38
|17:15
|20:23
|21:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميدفيديف يحذر من اندلاع حرب اقتصادية مع ترامب
- مغاربة والشراء عبر الأنترنيت
- مغاربة العالم والنموذج التنموي
- جهود "مكتب السلامة" تمنع وصول فضلات الدواجن إلى أضاحي العيد
- جديد الكوشي بمونتريال
الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض (5.00)
صبري: مجلس الأمن الدولي يعتمد مبدأ التشاركية لحل نزاع الصحراء (3.00)
- الجزائر ترحب بالتفاوض مع المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء - (108)
- بنعتيق يطالب مغاربة العالم بالحسّ الاستثماري وترويج المنتج الوطني - (88)
- حرق جثة مغربي يؤجج جدل الحريات الفردية والضوابط الإسلامية - (88)
- جواز الاقتراض للأضحية - (79)
- أساتذة التعاقد يستبقون الموسم الدراسي باعتصام أمام وزارة أمزازي - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عاهل السعودية يستضيف ألف حاج من شهداء مصر
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أمرا ملكيا يقضي باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر "شهداء" رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك ضمن برنامج ضيوف "خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قوله إن "هذه الاستضافة تجدد التأكيد على الرعاية التي يوليها الملك سلمان بن عبد العزي لإخوانه، وأبنائه من مختلف الشعوب العربية والإسلامية ، وتقدير الأعمال التي يقومون بها للدفاع عن أمن واستقرار أوطانهم، ومن ذلك ما يقوم به أفراد رجال الجيش والشرطة المصريين من أعمال ومهام لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية مصر العربية الشقيقة".
وقال الوزير السعودي إن "هذه المكرمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، تضاف إلى مكارمه السابقة، التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة، وتؤكد في ذات الوقت حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة".
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد اصدر قرارا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي "شهداء" فلسطين، وكذلك أمر باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)
أليس من قتلوا في البلدان الاسلامية و التي تدعي السعودية و حلفاءها أنهم شهداء أنه هي من قامت بدلك سواء من بعيد أو قريب؟؟؟