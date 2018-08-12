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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس "سيمنز" يحذر من العنصرية في ألمانيا

رئيس "سيمنز" يحذر من العنصرية في ألمانيا

رئيس "سيمنز" يحذر من العنصرية في ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 12 غشت 2018 - 03:38

حذر رئيس شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة المتخصصة في الصناعات الهندسية، جو كيزر، من قبول القومية والعنصرية اجتماعيا في ألمانيا.

وقال كيزر، في تصريحات لإذاعة بافاريا، إن هذا سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد وعلى شركته أيضا، موضحا أن اقتصاد ألمانيا يقوم على التصدير والحدود المفتوحة ، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة تتسم بالعالمية من حيث ضمها موظفين وعملاء ذوي ألوان بشرة وأديان مختلفة.

وأضاف كيزر: "إبان الحكم النازي صمت الكثير من المواطنين حتى صار من المتأخر للغاية الحديث عن الأمر. لا ينبغي لنا السماح بحدوث ذلك مجددا في ألمانيا".

وذكر كيزر أنه يرى تصريحات رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أليس فايدل، التي قالتها في البرلمان الألماني (بوندستاغ) في مايو الماضي عنصرية وإقصائية، مضيفا أن تلك التصريحات ذكّرته بالحقبة النازية، وهو ما دفعه لمعارضة هذه التصريحات في تغريدة.

وأوضح كيزر أن التصدي لمثل هذه التصريحات العنصرية يصب في صالح إعلاء القيم الإنسانية، بالإضافة إلى رعاية المصالح الاقتصادية.

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