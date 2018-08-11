تعويض مريض بالسرطان بـ289 مليون دولار

هسبريس - د.ب.أ

منحت هيئة محلفين في كاليفورنيا، بتعويض يبلغ 289 مليون دولار إلى بستاني سابق قال إنه أصيب بمرض السرطان من استخدام مبيد "راوند اب"، وهو مبيد أعشاب يستخدم على نطاق واسع وتصنعه شركة "مونسانتو "الأمريكية العملاقة في مجال الصناعات الكيماوية الزراعية.

ومنحت هيئة المحلفين 250 مليون دولار كتعويضات تأديبية وأكثر من 39 مليون دولار تعويض لدواين جونسون، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان اللمفاوي في سن 42 عام 2014 ، وفقا لتقارير إخبارية.

يذكر أن جونسون هو واحد من المئات من مرضى السرطان الذين يقاضون شركة مونسانتو ، ومن المحتمل أن يشكل تطور يوم الجمعة سابقة لقضايا أخرى ضد الشركة.

وقد تم تقديم موعد نظر قضية جونسون ليتم الاستماع إليها قبل الآخرين لأنه يحتضر. ونظرا لأنه كان يعمل كبستاني، فقد كان يرش مبيد "راوند اب" ومنتجا آخر تصنعه شركة "مونسانتو" وهو "رانجر برو"، في عمله في منطقة المدارس في خليج سان فرانسيسكو، حسبما قال محاموه.

ويحمل جونسون مبيد "راوند اب" المسؤولية عن معاناته واتهم الشركة- التي استحوذت عليها شركة باير الألمانية مؤخرا- بإخفاء مخاطر مبيد الحشائش.

وترفض شركة مونسانتو بشدة هذه المزاعم وتقول إن مادة الجليفوسات المستخدمة في مبيد الأعشاب آمنة.

وقال سكوت بارتريدج ، نائب رئيس شركة مونسانتو ، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشركة تتعاطف مع جونسون وعائلته، لكن القرار لا يغير حقيقة أن أكثر من 800 دراسة ومراجعة علمية، بما في ذلك دراسة قامت بها وكالة حماية البيئة وغيرها من الوكالات التنظيمية، "تدعم الاستنتاج بأن الجليفوسات غير مسرطنة ولم تسبب سرطان السيد جونسون".

وأضاف بارتريدج أن شركة مونسانتو ستستأنف "وتدافع بقوة عن منتجنا الذي كان يستخدم بشكل آمن لمدة 40 عاما وهو أداة ضرورية وفعالة وآمنة للمزارعين وغيرهم".