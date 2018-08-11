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الرئيسية | خارج الحدود | تعويض مريض بالسرطان بـ289 مليون دولار

تعويض مريض بالسرطان بـ289 مليون دولار

تعويض مريض بالسرطان بـ289 مليون دولار
هسبريس - د.ب.أ
السبت 11 غشت 2018 - 15:42

منحت هيئة محلفين في كاليفورنيا، بتعويض يبلغ 289 مليون دولار إلى بستاني سابق قال إنه أصيب بمرض السرطان من استخدام مبيد "راوند اب"، وهو مبيد أعشاب يستخدم على نطاق واسع وتصنعه شركة "مونسانتو "الأمريكية العملاقة في مجال الصناعات الكيماوية الزراعية.

ومنحت هيئة المحلفين 250 مليون دولار كتعويضات تأديبية وأكثر من 39 مليون دولار تعويض لدواين جونسون، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان اللمفاوي في سن 42 عام 2014 ، وفقا لتقارير إخبارية.

يذكر أن جونسون هو واحد من المئات من مرضى السرطان الذين يقاضون شركة مونسانتو ، ومن المحتمل أن يشكل تطور يوم الجمعة سابقة لقضايا أخرى ضد الشركة.

وقد تم تقديم موعد نظر قضية جونسون ليتم الاستماع إليها قبل الآخرين لأنه يحتضر. ونظرا لأنه كان يعمل كبستاني، فقد كان يرش مبيد "راوند اب" ومنتجا آخر تصنعه شركة "مونسانتو" وهو "رانجر برو"، في عمله في منطقة المدارس في خليج سان فرانسيسكو، حسبما قال محاموه.

ويحمل جونسون مبيد "راوند اب" المسؤولية عن معاناته واتهم الشركة- التي استحوذت عليها شركة باير الألمانية مؤخرا- بإخفاء مخاطر مبيد الحشائش.

وترفض شركة مونسانتو بشدة هذه المزاعم وتقول إن مادة الجليفوسات المستخدمة في مبيد الأعشاب آمنة.

وقال سكوت بارتريدج ، نائب رئيس شركة مونسانتو ، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشركة تتعاطف مع جونسون وعائلته، لكن القرار لا يغير حقيقة أن أكثر من 800 دراسة ومراجعة علمية، بما في ذلك دراسة قامت بها وكالة حماية البيئة وغيرها من الوكالات التنظيمية، "تدعم الاستنتاج بأن الجليفوسات غير مسرطنة ولم تسبب سرطان السيد جونسون".

وأضاف بارتريدج أن شركة مونسانتو ستستأنف "وتدافع بقوة عن منتجنا الذي كان يستخدم بشكل آمن لمدة 40 عاما وهو أداة ضرورية وفعالة وآمنة للمزارعين وغيرهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يونس من القصر الصغير غوجين السبت 11 غشت 2018 - 16:20
دولة الحق والقانون لو كان في المغرب سوف يعتقل لو تجرأ وطالب بحقه سوف تلفق له تهمة لم يتخيلها ويرمى به خلف القطبان
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2 - weld lfaker السبت 11 غشت 2018 - 16:22
بدون تعليق واقيلا حنا غير ندفنوا راسنا اوحنا حيييين في هاذ البلاد...
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3 - المعدم السبت 11 غشت 2018 - 16:38
الصحة لا تعوض بمال ولو أعطوه مال الدنيا لن ينفعه في شيء. هنيئا للورثة من بعده
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4 - م ع السبت 11 غشت 2018 - 16:41
أوروبا تعارض مند سنوات منع مادة الجليفوس المستعملة في الفلاحة رغم أنها تسبب السرطان.
هدا هو الفرق بين أوروبا و أمريكا. أمريكا دولة ديمقراطية يحكمها القانون و أوروبا الإستعمارية يحكمها المافيا و العصابات.
أمريكا رحل وزير الداخلية طفل و أمه مخلا بالقانون, فأمر قاضي بإرجاع الطائرة و هي في الجو و إلا سيتابع وزير الداخلية لعدم إحترامه للقانون.
في ألمانيا يوما تنكشف حالات عن ترحيل أشخاص دون إحترام للقانون و لا أحد يهتم. أخبث جنس هم الألمان.
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5 - Kamal Deutschland السبت 11 غشت 2018 - 17:13
والله هذا هو العدل الحق، القانون فوق الجميع ومقدس ولايستثني أحدا مهما علا شأنه وقل قدره. هذه شركة عملاقة في صناعة المبيدات.والله لو كان هذا البستاني في المغرب أو أحد الدول العربية لتركوه يموت في الشارع. هنا تعطي للقاضي 1000dh يسيفط بنادم للحبس. في المانيا الرئيس Christian Wolf قاضوه بتهمة أستغلال السلطة لأن صديقه دفع له مبلغ 300€ في فندق. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
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6 - عبدو ألمانيا السبت 11 غشت 2018 - 17:16
حبذا لو ينيرنا موقعكم حول استعمال الغليفوزات في المغرب!
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