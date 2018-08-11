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الرئيسية | خارج الحدود | مستشارة سابقة للرئيس الأمريكي: ترامب عنصري

مستشارة سابقة للرئيس الأمريكي: ترامب عنصري

مستشارة سابقة للرئيس الأمريكي: ترامب عنصري
هسبريس - الأناضول
السبت 11 غشت 2018 - 19:10

وصفت مستشارة سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بأنه "عنصري يحب إثارة الفوضى" و"استخدم ألفاظاً عنصرية في أكثر من مناسبة".

جاء ذلك في كتاب لـ"أوماروسا مانيغولت نيومان"، المنحدرة من أصول إفريقية، والموظفة السابقة في البيت الأبيض بين 2017 و2018، حسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت نيومان: "ترامب استخدم كلمة زنجي (سيئة السمعة وترمز إلى أصحاب البشرة السمراء) في عدة مناسبات"، وأضافت: "شاهدت عنصريته بعيني وسمعتها بأذني عدة مرات بشكل يجعلني لا أستطيع إنكارها".

ووصفت نيومان ترامب بأنه "شخص متقلب ومشتت ومعادٍ للنساء وغير مأمون"، وقالت أيضًا إن "حلفاء الرئيس حاولوا شراء صمتها عندما غادرت البيت الأبيض"؛ كما أشارت إلى أنها تلقت عرضا بـ15 ألف دولار شهريا مقابل شغل "منصب رفيع" في حملة ترامب لانتخابات عام 2020.

وأضافت نيومان أن "هذا العرض جاء مشروطا باتفاق لـعدم إفشاء الأسرار"، ووصفت ترامب أيضا بأنه "رجل محب للصراع والفوضى، ويحب أن يرى الناس يتجادلون ويتصارعون".

كما قالت المتحدثة ذاتها إنها رأت ترامب يتصرف بشكل غير لائق في عدة مناسبات خاصة، مثل حفلات أعياد الميلاد بمنتجعه الخاص في فلوريدا، وأضافت أنها لاحظت عليه "تراجعا واضحا في قدراته العقلية بشكل لا يمكن إنكاره".

وفي رد على كتاب مذكرات نيومان، الذي حمل اسم "Unhinged‏" (المعتوه)، قال البيت الأبيض إنها "مليئة بالأكاذيب والاتهامات الباطلة"، حسب الوكالة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مسى السبت 11 غشت 2018 - 19:28
وهل تنتظرون شهادة المستشارة لكي تحققوا من انه عنصري ، الم يكفيكم ماهرطق به من عنصرية امام أنظار الجميع من قبل ، الم يتعنصر مع المسلمين وخصوصا ال سعود الناهبون قبل وبعد ان يقدموا له الجزية
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10
2 - Khalid السبت 11 غشت 2018 - 19:49
وهذا الأمر يظهر للعيان فترامب فور دخوله البيت الأبيض ظهرت عليه علمات الجنون بقراراته الغير المسبوقة و الغريبة
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6
3 - حكيمة السبت 11 غشت 2018 - 19:51
فعلا انسان متقلب المزاج لا لاحد يرتاح اليه
العقد النفسية والانتقام من الاخر هو السبب
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6
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