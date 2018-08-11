الحجاج يحتفلون بعيد الأضحى يوم 21 غشت الجاري

هسبريس من الرباط

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن غداً الأحد، الموافق 12 غشت 2018 م، غرة شهر ذي الحجة 1439 هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال اليوم السبت.

ووفقا لذلك فإن عيد الأضحى يوافق الثلاثاء 21 غشت بالنسبة للمقيمين في البلاد، وأيضا ضيوف الرحمان المؤدين فريضة الحج برسم الموسم الحالي.