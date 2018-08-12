صور إباحية تجر "يونايتد إيرلاينز" إلى القضاء

هسبريس - رويترز

أظهرت وثائق دعوى قضائية رفعت أمام محكمة اتحادية في سان انطونيو، بولاية تكساس الأمريكية، أن مضيفة طيران تعمل في شركة "يونايتد إيرلاينز" اتهمت المؤسسة بالتقاعس عن حمايتها بعد أن نشر طيار صورا إباحية لها على الإنترنت.

وقالت الدعوى القضائية، التي رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل، إن الشركة تخاذلت عن ردع سلوك الطيار وتقويمه حتى بعد تقديم المضيفة للعديد من الشكاوى.

وردت الشركة، في بيان، وقالت إنها فحصت المزاعم التي وردت في الشكوى، وإنها تختلف مع وصف لجنة تكافؤ فرص العمل للأمر. لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

وقالت إرين بينسون، المتحدثة باسم الشركة، "يونايتد لا تتساهل مع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وستدافع بقوة عن نفسها في تلك القضية".

وأضافت من خلال البيان نفسه أن "الشركة لن تضيف أي تعليق آخر". ولم يتسن الوصول للجنة تكافؤ الفرص للتعليق.

وذكرت الدعوى القضائية أن المضيفة والطيار كانا على علاقة انهتها بعد أن رفض التوقف عن تعميم منشورات مسيئة شملت اسمها ووظيفتها ومطارها الرئيسي.

وذكرت أيضا أن الطيار وجه أحد المنشورات للركاب وقال فيه: "ابحثوا عنها عندما تسافرون لأنها سبب جديد للسفر في سماوات ودية" في إشارة للشعار الإعلاني للشركة.

وقالت الدعوى إن المنشورات التي نشرها الطيار على عدة مواقع على الإنترنت شاهدها زملاء المضيفة مما أثر بشدة على أجواء العمل حولها.

وتسعى اللجنة للحصول على تعويضات للمضيفة، وطلبت من المحكمة توجيه أمر لشركة يونايتد بالقضاء على التحرش الجنسي في مكان العمل.