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دراسة ترصد تمكين الشباب ومساواة الجنسين في مصر الفرعونية

دراسة ترصد تمكين الشباب ومساواة الجنسين في مصر الفرعونية
هسبريس ـ د.ب.أ
الأحد 12 غشت 2018 - 07:00

تحتفل مدن العالم اليوم الأحد باليوم العالمي للشباب، الذي يوافق 12 غشت من كل عام، وفي هذا الاطار كشفت دراسة مصرية اهتمام الحضارة الفرعونية بتمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للعمل والمشاركة في حكم البلاد.

ووقفت الدراسة، الصادرة عن الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، عن احتلال الشباب مكانة مرموقة في مصر الفرعونية، فضلا عن تحقق المساواة بين الجنسين دون تمييز.

وبحسب المصدر نفسه فإن الفتيات كنً يلعبنَ بواسطة كرات برشاقة، وكان الصبية الكبار يلعبون ألعاب المهارة، بجانب القيام بتمرينات وأنشطة رياضية بحسب قواعد معتمدة.

واظهرت الدراسة أن المساواة فى الأملاك كانت قائمة بين الزوجين، لافتة الانتباه إلى أن الحصول على التعليم، في حينها، كان حقا للشباب من كلا الجنسين.

"كان التعليم في المنازل شائعا للعامة، أما الملوك فكانوا يرسلون أبناءهم وبناتهم إلى مؤدبين،أي معلمين، مختصين"، يردف بحث الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية.

وتشير الدراسة إلى أن النبلاء كانوا يرسلون ابناءهم وبناتهم للتعلم في فصول أبناء الأسرة الحاكمة، أما الصناع والموظفون فكانوا يبعثون أبناءهم وبناتهم ليتعلموا على يد الأساتذة.

وبحسب ما أعدته الباحثة المصرية أميرة عبد الهادي فإن المشاركة في الإمساك بزمام الحكم خلال وجود مصر الفرعونية كان متاحا للشباب.

كما شددت الدراسة على أن الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، أحد أشهر ملوك الحضارة الفرعونية، تمكن من تولى حكم البلاد وهو دون العشرين من العمر.

وتمتليء مقابر النبلاء في الأقصر ،وغيرها من مصر التاريخية، بالرسوم والنقوش التي تسجل رعاية الأسرة والدولة للشباب فى أرض الفراعنة، وإتاحة الفرصة أمام للتعلم والعمل والإبداع.

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