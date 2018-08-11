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الرئيسية | خارج الحدود | دار الإفتاء المصرية: الأحد غرة شهر ذي الحجة

دار الإفتاء المصرية: الأحد غرة شهر ذي الحجة

دار الإفتاء المصرية: الأحد غرة شهر ذي الحجة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 11 غشت 2018 - 20:34

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم السبت، أن غدا الأحد هو غرة شهر ذي الحجة.

وقالت الدار إن يومَ الاثنين الموافق 20 غشت هو "يوم عرفة" 9 ذي الحجة، وأن يومَ الثلاثاء 21 غشت و10 ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك بمصر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اليعقوبي زبيدة السبت 11 غشت 2018 - 21:02
اهله الله علينا بالخير والصحة والعافية وعلى جميع المغاربة بموفور الصحة والهناء، سمي بذي الحجة لانه شهر يحج فيه الناس الى مكة المكرمة وسمي بهذا الاسم عام 412 م في عهد بن مرة الجد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
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