دار الإفتاء المصرية: الأحد غرة شهر ذي الحجة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم السبت، أن غدا الأحد هو غرة شهر ذي الحجة.

وقالت الدار إن يومَ الاثنين الموافق 20 غشت هو "يوم عرفة" 9 ذي الحجة، وأن يومَ الثلاثاء 21 غشت و10 ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك بمصر.