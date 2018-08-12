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كُتّاب وآراء
مسؤول حزبي جزائري: الفساد تطور مع النظام
قال الكاتب الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري، محمد حاج جيلاني، إن "الماسكين بالسلطة في الجزائر يفتحون الباب أمام تناوب الأجنحة على السلطة تحت ذريعة مكافحة الفساد".
محمد حاج جيلاني، خلال تجمع شعبي في ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل، نظم في إطار الاحتفال بالذكرى الـ62 لانعقاد مؤتمر الصومام، أضاف: "عرفنا منذ فترة طويلة أن الفساد في البلاد تطور مع تطور النظام السياسي والاجتماعي الاقتصادي غير الديمقراطي منذ الاستقلال".
واستنكر محمد حاج جيلاني ما قال إنه "عناد النظام الحاكم في الجزائر وتمسكه بسياسة الاستمرار في وهم تطور المؤسسات القائمة، وتجاهل الأزمة التي تمر بها البلاد".وواصل: "مع كل اصطفاف لأجنحة السلطة، في ظل الصراعات الداخلية الذي يشهدها النظام السلطوي الذي أفلس البلاد لصالح أوليغارشية مافيوزية، تتم صياغة اقتراحات بشكل مصطنع وتقديمها كحل للأزمة".
وسجل المسؤول الحزبي وجود توافق في هرم السلطة على الجمود، مع وجود توافق أيضا في القاعدة من أجل التغيير، مشددا على أن "التحدي الذي يواجه الجزائريين هو بناء دولة القانون من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان، والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية الاقتصادية والحقوق الثقافية، والحق في الاحتجاج والمسيرات السلمية وإنشاء الجمعيات واحترام الحريات الفردية والجماعية".