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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل رجال أمن في اشتباك مع مسلحين بالأردن

مقتل رجال أمن في اشتباك مع مسلحين بالأردن

مقتل رجال أمن في اشتباك مع مسلحين بالأردن
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 11 غشت 2018 - 23:14

قتل ثلاثة رجال أمن أردنيين في مدينة السلط غرب العاصمة عمان، مساء اليوم السبت، في مداهمة أمنية لخلية مسلحة، يشتبه بتورطها في تفجير "الفحيص"، الذي وقع أمس الجمعة، ونجم عنه مقتل وإصابة 7 من قوات الأمن.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، "ارتفاع عدد شهداء عملية المداهمة إلى 3"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

كما قالت غنيمات، في وقت سابق، إن اشتباكا مسلحا جرى في السلط، بين قوات الأمن الأردني وخلية ارهابية يشتبه بتورطها في تفجير مدينة الفحيص.

ووقع انفجار في مركبة تابعة لقوات الدرك الأردني؛ أمس بمدينة "الفحيص"؛ أسفر عن مقتل رجل أمن وجرح 6 آخرين.

وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تقليدية الصنع، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

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