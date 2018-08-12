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الرئيسية | خارج الحدود | بيرو .. وقوع حافلة في منحدر يقتل 8 أشخاص

بيرو .. وقوع حافلة في منحدر يقتل 8 أشخاص

بيرو .. وقوع حافلة في منحدر يقتل 8 أشخاص
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 12 غشت 2018 - 00:55

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، و أصيب أزيد من 40 آخرين بجروح، إثر انقلاب حافلة في منحدر بجهة هوانوكو، الواقعة وسط البلاد، حسب ما ذكرته السلطات البيروفية.

وبحسب تقارير إعلامية فقد وقع الحادث إثر سقوط حافلة ركاب في منحدر من على ارتفاع يناهز 150 مترا؛ بطريق "فيديريكو بساردي"، وكانت المركبة متجهة من مدينة بوكالبا نحو مدينة تينغو ماريا و ليما.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة تينغو ماريا لتلقي العلاج، في حين فتحت السلطات المختصة تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات الحادث.

المركز الوطني للطوارئ ذكر أن عمليات الإنقاذ عرفت مشاركة رجال الوقاية المدنية وعناصر من الشرطة الوطنية، الذين يحققون أيضا في الادعاء باختفاء طفل على إثر ما جرى.

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