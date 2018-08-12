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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار في مانشستر

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار في مانشستر

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار في مانشستر
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 12 غشت 2018 - 12:05

نُقل عشرة أشخاص إلى المستشفى إثر إصابتهم بإطلاق نار في مدينة مانشستر البريطانية ليل السبت الأحد، حسب ما أعلنت الشرطة.

واستدعيت الشرطة الساعة 02,30 قبيل فجر الأحد إلى شارع كليرمونت في حي موس سايد حيث عثرت على عدة أشخاص مصابين.

وأوضحت الشرطة في وقت لاحق من الأحد أن إصابة أحد الجرحى بليغة، لكن وضعه مستقر، في حين ان التسعة الاخرين وبينهم طفلان اصيبوا بالخردق.

وكان عدد من الأشخاص في المكان لحضور مهرجان كاريبي كان انتهى قبل عدة ساعات، وفقا للشرطة، التي أوضحت أيضا أنها لا تزال "تحاول تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم".

وقال المسؤول في الشرطة وسيم شودري معلقا على الحادث "إنه عمل خطير كان يمكن ان تكون نتائجه وخيمة جدا".

وشهدت مانشستر (شمال) اعتداء في 22 مايو 2017 ارتكبه بريطاني من أصل ليبي فجر نفسه خارج قاعة مانشستر ارينا في نهاية حفل للمغنية الأميركية اريانا غراندي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو مئة بجروح.

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