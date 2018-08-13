تساقط كثيف للشهب يضيء السماء فوق البوسنة

هسبريس - رويترز

سنحت فرصة نادرة لهواة مراقبة النجوم لمشاهدة عرض من الشهب بالعين المجردة عندما دخل وابل منها الغلاف الجوي وأضاء السماء فوق شرق البوسنة مساءالسبت.

وقال ميراليم مهيتش وهو بوسني من مجموعة دولية من المهتمين برصد الأجرام السماوية شاهد العرض الطبيعي في منطقة (ساند بيراميدز) قرب بلدة فوتشا "أعتقد أن على الجميع مشاهدة ذلك".

وتعود ما تعرف بأنها (شهب البرشاويات) للتساقط في زخات كثيفة في أغسطس آب وتكون الفرصة سانحة لمشاهدتها بوضوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في المناطق المعزولة الخالية من التلوث الضوئي.

وتظهر تلك الشهب لدى مرور الأرض عبر ما يتخلف من حطام عن المذنب سويفت تتل/109بي الذي اكتشف في عام 1862.

والشهب أجزاء من الصخور والغبار تدخل الغلاف الجوي للأرض فترتفع درجة حرارتها وتتوهج ويتبخر أغلبها لدى نزوله لكن بعضها ينفجر.

وقال محمد مؤمنوفيتش عضو جمعية سراييفو أورايون الفلكية لرويترز "هذا العام الهلال في أيامه الأولى وبالتالي ضوء القمر لن يعيق الرؤية لذلك سنتمكن من رؤية مئة شهاب في الساعة".