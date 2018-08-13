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الرئيسية | خارج الحدود | هاتف "آيفون إكس" للإيجار مقابل 5 دولارات

هاتف "آيفون إكس" للإيجار مقابل 5 دولارات

هاتف "آيفون إكس" للإيجار مقابل 5 دولارات
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 13 غشت 2018 - 00:20

أطلقت شركة اتصالات الهاتف المحمول الأمريكية عرضا لعملائها يتيح لهم استئجار أكثر هواتف شركة "آبل" الأمريكية مبيعا حتى الآن "آيفون إكس" مقابل 5 دولارات شهريا إلى جانب التنازل عن هاتفه أيفون القديم، وذلك بعد أسابيع قليلة من عرضها قصير الأجل لتأجير هواتف "آيفون 8" مقابل 8 دولارات شهريا عند الاشتراك في شبكة اتصالات "سبرنت" بنظام "سبرنت فليكس".

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن عملاء "سبرنت" يمكنهم استئجار هاتف "آيفون إكس" عند توقيع عقد اشتراك في خدمة "سبرنت فليكس" لمدة 18 شهرا إلى جانب الوفاء بشرط آخر حددته شركة الاتصالات الأمريكية من أجل الحصول على فرصة استئجار الهاتف. في الوقت نفسه فإن الشركة لم تضع قائمة لتسهيل معرفة المستخدم أنه يستطيع استبدال هاتفه القديم واستئجار "آيفون إكس"، وإنما عليه تصفح صفحات اختيار أنظمة الاشتراكات ثم الدخول إلى التفاصيل الخاصة بهاتف المستخدم لمعرفة ما إذا كان يمكن استبدال الهاتف أم لا.

وفي حالة عدم امتلاك المستخدم لهاتف يمكن استبداله، فإنه يستطيع استئجار "آيفون إكس" مقابل 20 دولار شهريا وهو ما يقل كثيرا عن عروض الشركات الاتصالات المنافسة في السوق الأمريكية حيث تعرض "أيه.تي أند تي" تأجير "آيفون إكس" مقابل 34ر33 دولار شهريا مع عقد مدته 30 شهرا، وتقدم شركة "تي.موبايل" هاتف "آيفون إكس" مقابل إيجار قدره 30 دولار شهريا لمدة 30 شهر وتقدم شركة "فيرزون" عقد إيجار مدته 24 شهر مقابل 41.63 دولار شهريا.

وإلى جانب قيمة إيجار "آيفون" سيدفع المشترك في "سبرنت" 40 دولار شهريا يحصل مقابلها على 2 جيجابايت إنترنت سريع. أما الاشتراك غير المحدود فيكون مقابل 60 أو 70 دولار شهريا ويتضمن أيضا استخدام خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت مثل "هولو" و"تيدال".

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