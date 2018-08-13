"فيسبوك" تفرض شروطا جديدة لمديري الصفحات

هسبريس - د.ب.أ

قررت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" وضع المزيد من الشروط والضوابط للموافقة على طلب المستخدم إنشاء صفحة وإدارتها على الشبكة بهدف منع محاولات الاحتيال ونشر الأخبار المزيفة على صفحات الشبكة.

وكتبت "إيما رودجرز" مديرة تسويق المنتجات في "فيسبوك" في رسالة على الإنترنت "الأن سيكون على الأشخاص الذين يديرون صفحات على فيسبوك، استكمال عملية تتمثل فى آلية للأمن الالكترونى لتأكيد هويتهم من أجل استمرارهم في إدارة الصفحات وهو ما سيزيد صعوبة إدارة أشخاص لصفحات باستخدام حساب مزيف".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن إعلان "فيسبوك" عن هذه الخطوة، جاء بعد أسبوع واحد من إعلان الشبكة اكتشاف وحذف 32 حسابا وصفحة فيسبوك تم استخدامها بطريقة احتيالية كجزء من حملة منظمة للتأثير على الرأي العام.

يذكر أن القواعد الجديدة تلزم الأشخاص الذين يديرون صفحات "فيسبوك" بتأكيد "مكان منزلهم الأساسي" كما سيكونون مطالبين باستخدام وسيلتين لتأكيد هويتهم. ولكي يتم التأكد من حقيقة موقع المستخدم سيطلب منهم الموقع تشغيل خاصية خدمات الموقع على فيسبوك.

يذكر أن عملية تأكيد الهوية ذات الوسيلتين تطلب من المستخدم تقديم معلومة ثانية إلى جانب كلمة المرور للوصول إلى حسابه. وتتيح شبكة "فيسبوك" حاليا للمستخدمين بإدخال كود غير متكرر ينتجه أحد التطبيقات، أو تستخدم نظام مثل "يوبيكي" للتأكد من أن المستخدم ليس قرصانا يستخدم كلمة مرور مسروقة للدخول إلى الحساب.

وبحسب "رودجرز" فإن الشبكة بدأت تفعيل القواعد الجديدة مع الصفحات التي تضم عددا كبيرا من المتابعين في الولايات المتحدة، وسيتم تطبيقها بعد وقت قصير. وستصل إلى مديري الصفحات رسالة تنبيه تخبرهم ما إذا كانت التغييرات تنطبق عليهم.

وقالت "رودجرز" أن تحديث بيانات حساب مدير الصفحة "لن يستغرق سوى دقائق قليلة.. ولن يتمكن الأشخاص من نشر موضوعات على صفحاتهم إذا لم يستكملوا عملية التحديث".