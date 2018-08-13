مودي واثق من الفوز في الانتخابات الهندية

هسبريس - رويترز

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه واثق في إعادة انتخابه وبأغلبية أكبر في انتخابات برلمانية تجرى العام المقبل مستبعدا نجاح محاولات المعارضة لتأليب الرأي العام ضد حكومته لعدم وفائها بوعود التنمية الاقتصادية السريعة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

وقال مودي في مقابلة نشرتها صحيفة (تايمز أوف إنديا)، الأحد، إن الحكومة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له ملتزمة بتحسين حياة كل المواطنين بغض النظر عن ديانتهم.

وتزايدت مخاوف من أن إدارة مودي لم تتمكن من كبح جماح جماعات يمينية تحاول تقويض الدستور العلماني الهندي من خلال استهداف الأقلية المسلمة كبيرة العدد في البلاد.

وقال مودي في المقابلة التي تمت عبر البريد الإلكتروني "بكل تأكيد سنحصل على مقاعد أكثر من التي حصلنا عليها في المرة السابقة وأنا واثق من أننا سنكسر كل الأرقام القياسية التي حققها التحالف الوطني الديمقراطي من قبل ونحقق مجدا أعظم... الناس معنا وليس لدينا ما نخشاه" في إشارة للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزبه.

وتظهر استطلاعات للرأي أن مودي يظل الأوفر حظا للفوز بولاية أخرى لمدة خمس سنوات لكن حزبه عانى من انتكاسات في بعض الانتخابات المحلية في الأشهر القليلة الماضية مما شجع المعارضة.

لكن مودي قال إن الناخبين يريدون حكومة مركزية حازمة للاضطلاع بدور الهند كاقتصاد كبير يعد من القادة المحتملين للنمو العالمي.

وتحاول المعارضة بقيادة حزب المؤتمر تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب إقليمية وجماعات شيوعية لإطلاق حملة مشتركة في مواجهة مودي الذي يعتبرونه شخصية مثيرة للانقسام ولديه أجندة حزبية تهتم أولا بالمصالح الهندوسية.

وينفي حزب مودي أي تحيز ضد المسلمين وقال للصحيفة إن حكومته تؤمن بالمساواة فيما يتعلق بحكم القانون.