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الرئيسية | خارج الحدود | مئات المحتجين يتظاهرون ضد العنصرية في أمريكا

مئات المحتجين يتظاهرون ضد العنصرية في أمريكا

مئات المحتجين يتظاهرون ضد العنصرية في أمريكا
هسبريس - متابعة
الأحد 12 غشت 2018 - 21:11

تظاهر أكثر من 600 ناشط وطالب من جامعة فيرجينيا الأمريكية في منطقة شارلوتسفيل للتعبير عن رفضهم للجماعات المنحازة لفكر تفوق الجنس الأبيض، بالتزامن مع مرور نحو عام على احتجاجات النازيين الجدد، التي خلفت ثلاتة قتلى في صيف 2017.

وقال أحد الطلاب المنظمين للمظاهرة "إننا نقول كفى للعنصرية. الدعم للجماعات المنحازة لفكر تفوق الجنس الأبيض ما زال قائما. نحتاج لتنظيم أنفسنا بهذا الشكل دائما لنواصل الكفاح ضد هذه الآفة".

وكان من المقرر أن تقام المظاهرة في ساحة توماس جيفرسون بالحرم الجامعي، حيث تحصنت الجماعات المنحازة لفكر تفوق الجنسي الأبيض منذ عام.

وعلى الرغم من ذلك، حاوطت الشرطة المحلية هذا الموقع وفعلت به نظاما أمنيا مشددا، ما أجبر المتظاهرين على نقل مقر الوقفة الاحتجاجية لمكان آخر بالجامعة.

واجتمع العديد من المشاركين في المظاهرة السلمية صباح أمس في نفس الجامعة لإحياء ذكرى الضحايا الذين سقطوا منذ عام وإبراز أهمية الشمول في المجتمعات.

ووقعت مظاهرات شارلوتسفيل التي أصبحت رمزا للتوتر العرقي في الولايات المتحدة، في 12 غشت من العام الماضي، حين خرجت جماعات عنصرية للشوارع احتجاجا على إزالة تمثال روبرت إدوارد لي، وهو قائد في الحرب الأهلية الأمريكية كان مؤيدا لتجارة العبيد، ما أسفر عن مصرع امرأة إثر تعرضها للدهس على يد أحد النازيين الجدد أثناء مشاركتها في مظاهرة ضد العنصرية.

كما لقي شرطيان مصرعهما إثر تحطم المروحية التي كانا على متنها للسيطرة على المظاهرات.

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