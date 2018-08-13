رصاص الشرطة الأمريكية يصيب ألف شخص سنويا

هسبريس - متابعة

قالت جمعية الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، إنّ أكثر من ألف شخص في عموم البلاد، يتعرضون سنوياً لإطلاق نار من قِبل أفراد الشرطة.

وأوضحت الجمعية في إحصائية لها نُشرت الأحد، أنّ رصاص أجهزة الشرطة يتسبب في مقتل 3 أشخاص سنوياً.

وأضافت الجمعية أن أفراد الشرطة يتحملون أيضاً مسؤولية وفاة نحو 8 بالمئة من الذكور البالغين الذين يذهبون ضحايا للجرائم.

وأشارت الجمعية إلى أن عدد الأشخاص ذوي البشرة السوداء الذين يفقدون حياتهم برصاص الشرطة، يعادل نحو 3 أضعاف عدد الأشخاص البيض الذين يُقتلون بنفس الطريقة.