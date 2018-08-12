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الرئيسية | خارج الحدود | فلسطين .. بطالة الشباب عند 41 بالمائة في 2017

فلسطين .. بطالة الشباب عند 41 بالمائة في 2017

فلسطين .. بطالة الشباب عند 41 بالمائة في 2017
قيس أبو سمرة من رام الله*
الأحد 12 غشت 2018 - 02:07

صعدت نسبة بطالة الشباب (15-29 سنة) في فلسطين، إلى 41 بالمائة خلال العام الماضي 2017، ارتفاعا من 30.5 بالمائة في 2007.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، في بيان صحفي لمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم، إن معدل البطالة للشباب في الضفة الغربية ارتفع من 25.6 بالمائة في 2007، إلى 27.2 بالمائة في 2017.

وبوتيرة أسرع، صعدت نسبة بطالة شباب قطاع غزة، إلى 61.2 بالمائة في 2017، ارتفاعا من 39.8 بالمائة في 2007.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب من خريجي الجامعات، بواقع 55.8 بالمائة بين الخريجين من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى.

وبلغت نسبة الشباب من المجتمع نحو 28.2 بالمائة (1.37 مليون فرد)، وهو ما يعادل تقريبا ثلث عدد السكان.

ووفق البيانات، فإن 35.3 بالمائة من الشباب ملتحقون بالتعليم، بينما انخفضت نسبة الأمية من 1.1 بالمائة في 2007، إلى 0.6 بالمائة في فلسطين وفق بيانات تعداد 2017.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن قرابة ثلث الشباب الفلسطيني فقراء، بواقع 29.2 بالمائة.

*وكالة أنباء الأناضول

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