24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. ترامب: معدلات البطالة هي الأفضل منذ 50 عاما (5.00)

  2. تهيئة "كورنيش البيضاء" تهدد سلامة الراجلين (5.00)

  3. مهاجرون والحياة بالمغرب (5.00)

  4. زاكورة تئن تحت وطأة العطش .. والساكنة تشرب من "آبار الدواب" (5.00)

  5. البراهمة: "النهج الديمقراطي" يساند تقرير المصير في قضية الصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الحزب الحاكم: لا دين فوق سلطة القانون في الصين

الحزب الحاكم: لا دين فوق سلطة القانون في الصين

الحزب الحاكم: لا دين فوق سلطة القانون في الصين
هسبريس - متابعة
الاثنين 13 غشت 2018 - 06:35

دعت صحيفة صينية تابعة للحزب الشيوعي الحاكم، مسؤولي البلاد إلى الثبات في مواقفهم بشأن خططهم لهدم مسجد تاريخي في منطقة ذات أغلبية مسلمة شمالي البلاد، قائلة إنه "لا يوجد دين فوق سلطة القانون".

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" في مقال افتتاحي إنه "يتعين على السلطات أن تبعث برسالة إلى جميع الجماعات الدينية في البلاد بأنه لا أحد منها فوق القانون".

وأضافت: "هدم المسجد سيتسبب حتما في إثارة غضب بعض أتباع الدين (الإسلامي) المحليين، ومع ذلك إذا لم تتصرف الحكومة المحلية، فإن هذا سيغذي فكرة أن الأديان لها سلطة أعلى من القوانين في الصين".

والجمعة، تظاهر مئات الأشخاص في منطقة نينغشيا، ذاتية الحكم، ذات الأغلبية المسلمة شمالي الصين، ضد الحكومة المحلية احتجاجا على اعتزامها هدم مسجد تاريخي أعيد ترميمه حديثا بالمنطقة.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" المحلية، تظاهر المئات من مسلمي عرقية "خوي" ببلدة "فويكو"، أمام مسجد "فويكو الكبير" الذي بني قبل 600 عام على الطراز الصيني، وهُدم إبان الثورة الثقافية الصينية.

وأكدت أن المتظاهرين أعربوا عن احتجاجهم لإصدار الحكومة المحلية بيانا أعلنت فيه اعتزامها مطلع سبتمبر المقبل، هدم المسجد التاريخي الذي أعيد ترميمه قبل عام.

وأشارت أن السلطات المحلية تتخذ من عدم وجود رخصة البناء المطلوبة "ذريعة لهدم المسجد التاريخي".

كما أوضحت "ساوث تشاينا مورنينغ" أن التظاهرة تعد الأكبر التي تشهدها منطقة "نينغشيا" في تاريخها.

وفي هذا الشأن، لفتت أن رجال دين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين المحليين اتفقوا فيه على عدم هدم المسجد، شريطة إزالة قببه الثماني.

يشار أن الصين تضم 10 مجموعات عرقية مسلمة من بين 56 مجموعة عرقية، وهم مسلمو (خوي) هوي، والقرغيز، والقازاق، والأويغور، والطاجيك، والتتار، والأوزبك، والسالار، والباون، ودونغشيانغ

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - فاطمة الاثنين 13 غشت 2018 - 06:54
ا لتفاوض بالتي هي احسن وعلى الجميع احترام القانون الذي يجمع الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - اهها هريول اه الاثنين 13 غشت 2018 - 07:39
ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولىك ما كان لهم ان يدخلوها وهم خاىفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب ........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.