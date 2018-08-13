الحزب الحاكم: لا دين فوق سلطة القانون في الصين

هسبريس - متابعة

دعت صحيفة صينية تابعة للحزب الشيوعي الحاكم، مسؤولي البلاد إلى الثبات في مواقفهم بشأن خططهم لهدم مسجد تاريخي في منطقة ذات أغلبية مسلمة شمالي البلاد، قائلة إنه "لا يوجد دين فوق سلطة القانون".

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" في مقال افتتاحي إنه "يتعين على السلطات أن تبعث برسالة إلى جميع الجماعات الدينية في البلاد بأنه لا أحد منها فوق القانون".

وأضافت: "هدم المسجد سيتسبب حتما في إثارة غضب بعض أتباع الدين (الإسلامي) المحليين، ومع ذلك إذا لم تتصرف الحكومة المحلية، فإن هذا سيغذي فكرة أن الأديان لها سلطة أعلى من القوانين في الصين".

والجمعة، تظاهر مئات الأشخاص في منطقة نينغشيا، ذاتية الحكم، ذات الأغلبية المسلمة شمالي الصين، ضد الحكومة المحلية احتجاجا على اعتزامها هدم مسجد تاريخي أعيد ترميمه حديثا بالمنطقة.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" المحلية، تظاهر المئات من مسلمي عرقية "خوي" ببلدة "فويكو"، أمام مسجد "فويكو الكبير" الذي بني قبل 600 عام على الطراز الصيني، وهُدم إبان الثورة الثقافية الصينية.

وأكدت أن المتظاهرين أعربوا عن احتجاجهم لإصدار الحكومة المحلية بيانا أعلنت فيه اعتزامها مطلع سبتمبر المقبل، هدم المسجد التاريخي الذي أعيد ترميمه قبل عام.

وأشارت أن السلطات المحلية تتخذ من عدم وجود رخصة البناء المطلوبة "ذريعة لهدم المسجد التاريخي".

كما أوضحت "ساوث تشاينا مورنينغ" أن التظاهرة تعد الأكبر التي تشهدها منطقة "نينغشيا" في تاريخها.

وفي هذا الشأن، لفتت أن رجال دين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين المحليين اتفقوا فيه على عدم هدم المسجد، شريطة إزالة قببه الثماني.

يشار أن الصين تضم 10 مجموعات عرقية مسلمة من بين 56 مجموعة عرقية، وهم مسلمو (خوي) هوي، والقرغيز، والقازاق، والأويغور، والطاجيك، والتتار، والأوزبك، والسالار، والباون، ودونغشيانغ