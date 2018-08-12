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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وعشرات الجرحى في أحداث "البلقاء" بالأردن

قتلى وعشرات الجرحى في أحداث "البلقاء" بالأردن

قتلى وعشرات الجرحى في أحداث "البلقاء" بالأردن
هسبريس - الأناضول
الأحد 12 غشت 2018 - 12:45

أسفرت أحداث محافظة "البلقاء" الأردنية، والتي بدأت يوم الجمعة الماضي، عن سقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى اعتقال 5 من أعضاء "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها في تفجير مركبة تابعة للأمن الأردني.

مسرح الأحداث كان مدينتي "الفحيص" (13 كم عن العاصمة عمان) و"السلط" ( 10 كم عن العاصمة عمان) التابعتين لمحافظة البلقاء، بعد تفجير استهدف دورية أمن في الأولى، نجم عنه مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين، ثم مواجهة مسلحة مع "خلية إرهابية" في الثانية، أسقطت 7 قتلى وعشرات الجرحى، واعتقال 5 من الإرهابيين.

5 رجال أمن حصيلة القتلى في العمليتين، و3 من الخلية الإرهابية، لقوا حتفهم بعد أن قاموا بتفجير المبنى الذي كانوا يتحصنون به، وسط تأكيد حكومي على استمرار "العملية الأمنية" في السلط.

الحكومة الأردنية، كشفت صباح اليوم عن تشكيل "خلية أزمة"؛ لمتابعة أبرز المستجدات، والوقوف على آخر تطورات العملية الأمنية، وإدارة المشهد الإعلامي.

أما الديوان الملكي، فقد أعلن في بيان، تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان ؛ حدادا على "أرواح شهداء الواجب الذين قضوا جراء العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط".

ولم يشهد الأردن أحداثا أمنية مماثلة منذ أحداث قلعة الكرك في 18 ديسمبر 2016، التي شهدت مقتل 7 رجال أمن وسائحة كندية، وإصابة 34 شخصا آخرين‎، حسب مصادر رسمية.

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