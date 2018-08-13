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بنك الإمارات دبي الوطني يراقب وضع تركيا عن كثب
الاثنين 13 غشت 2018 - 05:12
قال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، الأحد إنه يراقب الوضع في تركيا عن كثب.
وأحجم البنك عن التعليق بشأن ما إذا كان يعيد التفاوض على شروط استحواذه على دينيز بنك التركي من سبير بنك المملوك للحكومة الروسية في صفقة قيمتها 3.2 مليار دولار أُعلنت في ماي.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية إن تراجع الليرة التركية 37 بالمئة منذ إعلان الصفقة يعطي الإمارات دبي الوطني "فرصة لتقليص سعر الاستحواذ بما يصل إلى 27 بالمئة".