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الشرطة الجزائرية توقف محتجين ضد ولاية خامسة لبوتفليقة

الشرطة الجزائرية توقف محتجين ضد ولاية خامسة لبوتفليقة
هسبريس - متابعة
الأحد 12 غشت 2018 - 15:00

أوقفت الشرطة الجزائرية، اليوم الأحد، عددا من النشطاء السياسيين وحقوقيين وصحفيين، احتجوا بساحة الشهداء وسط العاصمة، ضد ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأفادت زبيدة عسول رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، والعضو في حركة "مواطنة"، أن الشرطة أوقفتها وعدد من رؤساء أحزاب سياسية ونشطاء آخرين.

وبحسب المتحدثة فإن الاحتجاج كان "ضد ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة ودفاعا عن الديمقراطية".

وحركة مواطنة عبارة عن مبادرة لنشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين جزائريين أطلقت قبل شهرين، "تتبنى النضال السلمي للدفاع عن المبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول على السلطة"، وفق ما تعرف بنفسها.

بدوره ذكر حزب "جيل جديد" المعارض على صفحته في فيسبوك، أن رئيسه جيلالي سفيان، تم توقيفه برفقة عدد من النشطاء واقتيادهم إلى مركز أمني.

ولفت المنشور أن الشرطة قامت بسحب الهواتف الجوالة من المشاركين في الوقفة السلمية قبل اقتيادهم لمركز أمني للتحقق من هوياتهم.

وأفرجت الشرطة عن جميع الموقوفين في وقت لاحق، وفق عسول، فيما لم يصدر عن الشرطة أي تعقيب فوري على الحادثة.

ودخلت الولاية الرابعة لـ "بوتفليقة" (81 سنة) عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل أو مايو2019.

ولم يعلن الرئيس الجزائري حتى الآن موقفه من دعوات لترشحه إلى ولاية خامسة أطلقها حزب جبهة التحرير الحاكم والاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى جانب قيادات في الزوايا.

وتطالب أحزاب وشخصيات معارضة الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة، بسبب ما تسميها متاعب صحية يعانيها، منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013.

وفي مايو الماضي دعت 14 شخصية سياسية معارضة في الجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عدم الاستجابة لدعوات ترشيحه لولاية خامسة لأن ذلك سيكون "محنة له وللبلاد".

وقبل أيام صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عن 26 حزبا وسياسيا و8 منظمات تدعم استمرار بوتفليقة في منصبه، وتساند ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - issam الأحد 12 غشت 2018 - 15:38
نفس ما تقوم به السلطات المغربية عند خروج متضاهرين ضد القهرة والحكرة.
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19
2 - chouwafa الأحد 12 غشت 2018 - 15:50
الجنرالات يعتاشون سياسيا من جسد مشلول لرئيس فقد
الحركة والنطق وكذا العقل
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6
3 - hamza الأحد 12 غشت 2018 - 15:50
bouteflika est un agent marocain, il détruit ce pays, que les francais ont appelé algérie, de l'interieur. vivement un 5eme un 6eme voire un 10eme mandat.
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-4
4 - jamal الأحد 12 غشت 2018 - 15:55
تابعت الشأن الجزائري سنين عديدة ،ولاحظت أن الجزائر تعيش في فساد مطلق ،وإعتقدت أن بلدي الحبيب في تقدم مستمر ،ولكن بعد المقاطعة لاحظت أننا نعيش هما مشتركا . نعم فرص التنمية في بلدي كثيرة ،ولكن هل إستفدنا منها؟ هل إشتغل المواطن المغربي في إفريقيا المليئة بالإستثمارات الغربية ؟ المستفيد الأكبر هم العائلات المغربية المحضوضة ،أما عامة الناس لم يروا شيئا .
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10
5 - Amir الأحد 12 غشت 2018 - 15:56
السيد الرئيس وقفت عقارب ساعته والاتحاد السوفياتي ما زال قائما وحائط برلين ما زال في مكانه وبوش الاب ما زال رئيسا في الولايات المتحدة الأمريكية.
الحديث الان عن عقده رابعه او خامسه لرجل لم يعود يميز بين الليل والنهار امر لم يعود يفهمه أحد. والسلام
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3
6 - حميد الأحد 12 غشت 2018 - 15:59
يجب أن يعلم جميع من ينتظر تغير في سياسة الجزائر مع تغير النظام أن ذالك لن يحدث أبدا و واهم من ينتظر ذالك، هناك 8 روؤساء تداولو على حكم الجزائر منذ إستقلالها مع كل رئيس حدثت تغيرات داخلية و لكن على المستوى الدولي و السياسة الخارجية لم تتزعزع قرارت الجزائر و لم يحدث فيها تغير أبدا. الجزائر لها عقيدة تعود إلى الثورة الجزائرية مغروسة في نفس كل جزائري لا يمكن أبدا التخلي عنها، و بذالك فكل القرارات التي تتخذها الجزائر اليوم و مواقفها السيادية التي لا تقبل المساومة و الضغوطات هي نتيجة عقيدة قوية بنيت عليها الجمهورية الجزائرية منذ قيامها في 62 و غرست في نفس كل جزائري منذ نعومة أضافره. فمهما تغير الروؤساء في الجزائر من أبناء الشعب سواء من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب فالعقيدة تبقى واحدة لا تتغير، يمكن أن تكون تغيرات على المستوى الداخلي و في السياسة الداخلية و هذا ما ينتظره كل الشعب الجزائري و يطمح إليه و لكن على المستوى الدولي و السياسة الخارجية ستبقى الجزائر متشبثة بقررارتها و سيادتها مهما حدث و لن تتغير أبدا لأنها عقيدةو أساس بنية عليه الدولة الجزائرية.
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-2
7 - متابعة الأحد 12 غشت 2018 - 16:00
حنا قالو بغينا غير مدرسة وسبيطار عطاوهم 20 عام وحالين فمنا فالجزائر. اودي حنا الدول العربية كلنا قاريين من نفس الكتاب. غير اللهجات اللي مبدلين.
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5
8 - immigrer الأحد 12 غشت 2018 - 16:13
الشرطة الجزائرية اوقفتهم لانهم ضد العهدة الخامسة شئ ليس بعجيب و لكن العجيب هو ان الشرطة المغربية اعتقلت متضاهرين طالبو بالعيش الكريم العمل السكن و و و و و يعني عن قضية اجتماعية فبالك يتضاهرون عن قضية سياسية
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0
9 - متتبع الأحد 12 غشت 2018 - 16:17
أينكم الآن يا أيها المعلقون الجزائريون هاهي هيسبريس (مشكورة طبعا ) تنشر لكم مقالا يتعلق بأوضاعكم وبشؤونكم ذات الأولوية.
ما هذا الجبن والخوف ؟؟
علقوا بكل حرية، أم أن هذه المواضيع لا تسعفكم لاجترار كلمتي :تقرير المصير و S400 .
أليس الأجدر بكم تقرير مصيركم أولا ثم بعد ذلك يأتي الدور على تقرير مصير الآخر؟ ؟؟!!!
لا تبتلعوا ألسنتكم عندما يتعلق الأمر بشؤونكم الداخلية فإنها والله لانتم أحق بالحديث عنها قبل الاغيار.
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10 - عمر وهران الأحد 12 غشت 2018 - 16:21
الشرطة اوقفت المحتجين بسبب منع المظاهرات والتجمعات بالعاصة ولتجنب غلق الطرقات واختناق السير وليس من اجل العهدة الخامسة .
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