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سيارة تصدم بوابة مسجد بمدينة ليل الفرنسية
الأحد 12 غشت 2018 - 17:14
قال مصدر في الشرطة الفرنسية إنها تبحث، اليوم الأحد، عن سائق مغاربي صدم بسيارته البوابة الأمامية لمسجد في ضاحية بمدينة ليل شمال البلاد.
ولم يصب أي شخص في الواقعة التي حدثت في منتصف الليل تقريبا.
وفرنسا في حالة تأهب بعد موجة من الهجمات التي نفذها متشددون إسلاميون في السنوات الماضية وقتلت أكثر من 240 شخصا.
وقال المصدر لرويترز "اقتحمت السيارة أبواب مسجد الوفاق".
وقال مسؤول محلي لصحيفة "فوا دي نور" إنه لا يبدو أن الواقعة لها دوافع "عنصرية".