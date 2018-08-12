السعودية تحذر من "هتافات العداوة" في الحج

هسبريس - د.ب.أ

أوصت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الأحد، الحجاج بالحرص على الابتعاد عن جميع المعاصي وترك كل ما يسبِّب الشحناء والبغضاء بينهم وبين إخوانهم الحجاج من الجدال والمراء والهتافات التي تثير العداوات.

ودعت هيئة كبار العلماء السعودية، في بيان صحفي، إلى تكون "الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاء، وتبتعد عن كل ما يسبِّب الفرقة والاختلاف".

وأضافت أن من أعظم ما يقتدى به النبي محمد في شعيرة الحج وغيرها من الشعائر أن يخلص الحاج لله وحده، ويجتهد أن تكون أعماله كلها له وحده، في صلاته ودعائه، وفي طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته.

وطالبت الهيئة الحجاج بأن يتزودوا بكل ما ينفعهم في حجهم من النفقة ومن الكتب النافعة التي تعلمهم أداء نسكهم.

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، إمام وخطيب الحرم المكي الدكتور عبد الرحمن السديس، قال إن المشاعر المقدسة ببلاده ليست مكانا للشعارات السياسية أو النعرات الطائفية.

وقال السديس في تصريحات صحفية، أن "المشاعر المقدسة أماكن للعبادة فقط وليست للشعارات السياسية والنعرات الطائفية والدينية".

ومن المنتظر أن يؤدي أكثر من 3 مليون حاج هذا الموسم مناسكهم التي تبدأ في 19 غشت وتنتهي في 24 من الشهر نفسه.