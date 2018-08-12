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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تحذر من "هتافات العداوة" في الحج

السعودية تحذر من "هتافات العداوة" في الحج

السعودية تحذر من "هتافات العداوة" في الحج
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 12 غشت 2018 - 15:50

أوصت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الأحد، الحجاج بالحرص على الابتعاد عن جميع المعاصي وترك كل ما يسبِّب الشحناء والبغضاء بينهم وبين إخوانهم الحجاج من الجدال والمراء والهتافات التي تثير العداوات.

ودعت هيئة كبار العلماء السعودية، في بيان صحفي، إلى تكون "الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاء، وتبتعد عن كل ما يسبِّب الفرقة والاختلاف".

وأضافت أن من أعظم ما يقتدى به النبي محمد في شعيرة الحج وغيرها من الشعائر أن يخلص الحاج لله وحده، ويجتهد أن تكون أعماله كلها له وحده، في صلاته ودعائه، وفي طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته.

وطالبت الهيئة الحجاج بأن يتزودوا بكل ما ينفعهم في حجهم من النفقة ومن الكتب النافعة التي تعلمهم أداء نسكهم.

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، إمام وخطيب الحرم المكي الدكتور عبد الرحمن السديس، قال إن المشاعر المقدسة ببلاده ليست مكانا للشعارات السياسية أو النعرات الطائفية.

وقال السديس في تصريحات صحفية، أن "المشاعر المقدسة أماكن للعبادة فقط وليست للشعارات السياسية والنعرات الطائفية والدينية".

ومن المنتظر أن يؤدي أكثر من 3 مليون حاج هذا الموسم مناسكهم التي تبدأ في 19 غشت وتنتهي في 24 من الشهر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - speeed الأحد 12 غشت 2018 - 16:23
tant que ce pouvoir va de pire en pire en saudia, ana msameh f lhajj!°
je leur donnerai pas mon argent!!! surtout pr payef des bombes sur des enfants ailleurs!!!
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2 - RAMO الأحد 12 غشت 2018 - 16:24
كل هذه الإرشادات و التعليمات في صالح المسلمين كافة ،

ولكن يا ليتها طبقت على الحكام و المحكومين .

و كذلك إبعاد السياسة عن أماكن العبادة من طرف الجميع.

ونبتعد عن فكرة "حلال علي،حرام عليكم ". آنذاك سيكون الكل بخير.
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3 - هشام كولميمة الأحد 12 غشت 2018 - 16:24
ههههههههه.انتم هو أصل كل النعرات و الطوائف و القبائل...هناك من هم أولى بتلك الأموال التي تستفيدون منها كل سنة.و لكن إن الله يمهل و لا يهمل.شكرا على التفاعل.
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