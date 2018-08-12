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كُتّاب وآراء
مقتل 12 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء
لقى 12 إرهابيا حتفهم خلال عملية أمنية للشرطة المصرية في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصادر رسمية.
وتمت العملية بعد ورود معلومات للسلطات تُفيد بقيام "مجموعة من العناصر الإرهابية" باتخاذ قطعة أرض مسورة بمنطقة (الملالحة) بدائرة قسم شرطة ثالث العريش وكراً لهم.
وعند المداهمة، وجدت قوات الأمن مقاومة من جانب الإرهابيين الذين بادروا بفتح الأعيرة النارية وتم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا، وفقا للبيان.
وصادرت قوات الأمن 4 بنادق آلية وبندقية خرطوش وكمية من الذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم بعد.
وشنت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عملية أمنية موسعة لملاحقة الجماعات الإرهابية الناشطة في سيناء بينهم "ولاية سيناء" الموالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ومنذ بداية العملية، قُتل نحو 380 إرهابيا واٌعتقل آلاف المشتبه بهم، وفقا لبيانات الجيش