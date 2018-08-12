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الرئيسية | خارج الحدود | ملك الأردن عبد الله يتوعد "الخوارج" بالقوة والحزم

ملك الأردن عبد الله يتوعد "الخوارج" بالقوة والحزم

ملك الأردن عبد الله يتوعد "الخوارج" بالقوة والحزم
هسبريس - الأناضول
الأحد 12 غشت 2018 - 16:40

توعد ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، الأحد، بمحاسبة "كل من سولت له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة مواطنيه".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني (ويضم كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية)؛ لمتابعة الأحداث التي تشهدها المملكة، وفق ما أعلنه بيان للديوان الملكي.

وتشهد السلط (10 كم غرب العاصمة عمان) عملية أمنية، منذ عصر أمس، في محاولة لإلقاء القبض على "خلية إرهابية"، يشتبه بتورطها في تفجير "الفحيص" (غرب عمان)، يوم الجمعة الماضي.

وشدد الملك عبد الله، على أن "الأردن سيبقى عصيا على الإرهاب والإرهابيين"، بتماسك الأردنيين ويقظة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقال: "سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".

وأضاف الملك عبد الله "إن هذا العمل الإرهابي وغيره لن يزيد الأردن إلا وحدة في القضاء على الإرهاب"، مؤكدا أنّ بلاده "مستهدفة من الظلاميين، وهدفنا كسر شوكة الإرهاب ودحره".

وقتل 4 رجال أمن أردنيين في العملية المستمرة، بعد اشتباك مسلح مع عناصر الخلية الإرهابية في السلط.

وتم إلقاء القبض على 5 من المشتبه بهم، فيما تم انتشال 3 جثث منهم من تحت أنقاض بناية قاموا بتفجيرها، وفق الاعلان الرسمي.

ويوم الجمعة الماضي، وقع انفجار في دورية للأمن الأردني بمدينة الفحيص(غرب عمان)، تتبع لقوات الدرك.

وأسفر الانفجار عن مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين، أفادت التحقيقات بأنه ناجم عن "عبوة ناسفة بدائية الصنع".

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محلل سياسي الأحد 12 غشت 2018 - 17:21
سؤال: من يتربص من وراء الستار بالأردن وشعبها
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2 - م.العربي الأحد 12 غشت 2018 - 17:25
اللهم ابعد عن بلاد المسلميز الفتن ما ظهر منها و ما بطن، و لنا في ما وقع في دول الجوار ابان الخريف العربي العظة و العبر، بالمقابل يجب على حكامنا رؤساء و ملوك استخلاص الدروس ، المواطن كان يعاني في صمت، الان التكنلوجيا سمحت له برفع صوته و الصراخ عاليا كفى من الاعدل كفى من الفساد. لاخير في الفتنة لا المواطن سيستفيد و لا الحاكم سينعم برغض العيش.
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3 - أدربال الأحد 12 غشت 2018 - 17:46
الانظمة الديمتاتورية تعتمد دائما المقاربات الامنية
وهدا ما سيعجل بزوالها أينما وجدت .
تحية للشعب الاردني المقهور .
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